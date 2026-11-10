Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Il fuoristrada più grande del mondo

In una realtà dove possedere una Lamborghini Urus o una Ferrari Purosangue non ti rende speciale agli occhi della gente, c’è chi ha deciso di uscire fuori dagli schemi, facendosi costruire un mezzo mastodontico. L’Hummer H1 X3 dello sceicco Hamad bin Hamdan Al Nahyan è lungo 14 metri, pesa 60 tonnellate ed è una vera e propria abitazione su quattro ruote.

Un normale Hummer H1 in confronto appare un’auto telecomandata e il nome del modello è già tutto un programma. Il mezzo a ruote altissime è lungo 14 metri e largo 6, per un’altezza di 6,6 metri, ed è alimentato a gasolio. Per spostare il gigante servono più persone e ogni trasferimento necessita di una pianificazione accurata. Date le immense proporzioni richiede speciali autorizzazioni per la circolazione, con il coinvolgimento delle autorità e procedure eccezionali.

Un’aggiunta a un parco auto infinito

Il garage di Hamad bin Hamdan Al Nahyan, visitabile presso il museo dedicato alla storia del fuoristrada ad Al Madam, negli Emirati Arabi Uniti, conta ben 718 veicoli. La struttura detiene il record mondiale per la più grande collezione di veicoli a trazione integrale al mondo. Si parte dai modelli d’inizio del secolo scorso fino ai 4×4 moderni, veicoli militari, mezzi anfibi come l’Amphi-Jeep e una delle pochissime Ford Bronco DR esistenti fuori dagli Stati Uniti. L’interesse per i fuoristrada dello sceicco è diventato un luogo di culto per gli appassionati.

L’H1 X3 rimane l’opera più estrema della collezione, in grado occupare lo spazio di uno scafo, ma su asfalto. Commercializzato originariamente nel mercato civile il 14 marzo 1992, l’Hummer H1 divenne noto grazie alle fotografie pubblicate durante l’Operazione Desert Storm e sul grande schermo con alla guida l’attore Arnold Schwarzenegger. All’inizio della sua carriera militare era noto come “Hummer”, ma dal 1999 sino al 2006 la GM lo ribattezzo H1 per distinguerlo poi dagli altri modelli che ampliarono la gamma del marchio americano.

L’H1 già vantava una posizione dominante su strada, e lo spazio a bordo lo rendeva comodo anche nei contesti off-road. Le dimensioni erano le seguenti: lunghezza 4,67 metri, larghezza 2,26, altezza 1,85 e passo 3,25 metri. Il bagagliaio era di circa 1.300 litri.

Unico al mondo

Il fuoristrada extra large è spinto da ben quattro propulsori diesel, uno per ogni ruota. L’X3 occupa quasi due corsie di una strada, e per salire nell’abitacolo si usa una scala situata sotto il pianale dello stesso veicolo. A bordo c’è una cucina e una sala da pranzo e ovviamente non può mancare un bagno. Per quanto sia fuori scala appare veramente incredibile che sia stata prodotta. Se l’esterno già vi lascerà senza parole, lo spazio interno è stato organizzato su due piani, trasformando il veicolo a ruote alte in un edificio mobile.

Sarebbe interessante anche se si trattasse di un modellino ma risulta perfettamente funzionante, visto che l’X3 è guidabile su strada. Non potrebbe mai circolare in Europa, ma sulle larghissime autostrade degli Emirati riesce a trovare persino collocazione. Le manovre di parcheggio? A volte è meglio non porsi questi interrogativi. Non sono problemi di uno sceicco il cui patrimonio è valutato circa 20 miliardi di dollari e che gestisce quattro diversi musei automobilistici situati tutti negli Emirati Arabi.