Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF e ANSA FOTO Gallinari e Sinner: ci è mancato poco per una rissa a bordo strada

Il primo incontro tra Danilo Gallinari e Jannik Sinner avrebbe potuto prendere una piega decisamente diversa. Nessuna presentazione ufficiale, nessun appuntamento organizzato e neppure una tranquilla chiacchierata tra due protagonisti dello sport italiano. Tutto cominciò invece con un’automobile troppo vicina, un sorpasso inatteso e una frenata che fece perdere la pazienza all’ex cestista.

Gallinari ha raccontato l’episodio durante il Festival dello Sport di Trento, ricordando il momento in cui si trovò, senza saperlo, praticamente faccia a faccia con Sinner nel parcheggio di un centro sportivo. Una situazione che inizialmente sembrava destinata a trasformarsi in un confronto piuttosto acceso, prima che un finestrino abbassato rivelasse l’identità del misterioso automobilista.

“Quell’auto mi metteva pressione”

Gallinari era arrivato in macchina e, prima di poter parcheggiare, doveva attraversare tre livelli di sicurezza. Non conoscendo bene il percorso, procedeva lentamente, fermandosi ai vari controlli per capire dove dirigersi. Alle sue spalle, però, c’era un’altra vettura. Secondo il racconto dell’ex giocatore NBA, il conducente sembrava avere parecchia fretta e cercava continuamente una possibilità per superarlo, nonostante lo spazio a disposizione fosse ridotto.

La tensione aumentò dopo il terzo checkpoint. Gallinari ripartì, ma l’automobile che lo seguiva riuscì a passarlo sulla destra, si mise davanti alla sua vettura, inchiodando di colpo.

“Per poco non ci scontriamo“, ha raccontato Gallinari, spiegando di essere arrivato a quel punto con intenzioni tutt’altro che concilianti. L’ex cestista disse quindi all’amico che si trovava con lui di prepararsi a scendere dall’auto perché voleva chiarire la questione direttamente con l’altro automobilista.

Il finestrino si abbassa: è Sinner

Il possibile litigio durò però soltanto pochi secondi. Gallinari e il suo accompagnatore abbassarono il finestrino e lo stesso fece il conducente dell’altra vettura. Dall’altra parte c’era Jannik Sinner.

La scoperta trasformò immediatamente la tensione in una situazione decisamente più divertente. Gallinari riconobbe il tennista e ogni proposito di confronto venne rapidamente accantonato. Alla fine i due risero dell’accaduto e Gallinari lasciò passare Sinner, che aveva un motivo piuttosto semplice per avere tanta fretta: doveva andare ad allenarsi.

Successivamente ebbero modo di incontrarsi nuovamente all’interno del palazzetto e parlare con maggiore tranquillità, lasciandosi definitivamente alle spalle quello strano incrocio automobilistico.

Un primo incontro difficile da dimenticare

L’aneddoto raccontato da Gallinari è diventato inevitabilmente uno dei momenti più curiosi del suo intervento a Trento. Soprattutto perché coinvolge due sportivi italiani conosciuti ben oltre i confini delle rispettive discipline. Da una parte Gallinari, protagonista per anni nel basket americano e con una lunga carriera in NBA; dall’altra Sinner, diventato il numero uno del tennis internazionale.

Il loro primo incontro, però, non ha avuto niente di epico, come si potrebbe immaginare al cospetto di due campioni di questa levatura. Per fortuna, la rissa non è scoppiata perché è bastato vedere chi fosse alla guida dell’auto di fretta per trasformare una possibile discussione in una risata e in un episodio che, a distanza di tempo, meritava evidentemente di essere raccontato. Ma se ci fosse stato un volto meno noto, come sarebbe potuta finire? Meglio non indagare e teniamoci caro questo simpatico episodio.