Getty Images George Russell in panne con la sua Fiat 500 Jolly a Monaco: le immagini

A Monte Carlo si è vista una scena che, a modo suo, sembrava uscita da una commedia italiana girata nel posto sbagliato. George Russell, pilota Mercedes in Formula 1, non era al volante di una monoposto né di una supercar appena uscita da qualche garage blindato del Principato, piuttosto affrontava le vie strette di Monaco su una Fiat 500 Jolly, finché la piccola spiaggina gli ha riservato la più beffarda delle sorprese.

In panne a Monte Carlo

L’immagine di Russell a piedi accanto alla Cinquina ha fatto rapidamente il giro dei social, come facilmente pronosticabile. Abituati a vederlo su una vettura da oltre 1.000 CV, con ingegneri e strategie studiate al millimetro, i fan hanno scoperto un lato inedito, più intimo, di un giovane uomo ambizioso, ma sorretto anche da un’incrollabile passione per i motori. Sceso dalla vettura, ha conosciuto il lato fragile delle quattro ruote perché puoi anche correre in Formula 1, ma la meccanica non fa sconti a nessuno.

Stando alle prime ricostruzioni, la 500 ha accusato un guasto improvviso lasciando Russell e la compagna Carmen Mundt in panne, nel bel mezzo del traffico locale. A quel punto, non c’è stata altra scelta eccetto quella più banale e antica del mondo: scendere, mettersi dietro l’auto e spingerla fino a liberare la strada per l’incredulità degli utenti, che magari avranno sorriso immedesimandosi in una situazione così comune. Nella sua banalità, la scena è diventata virale ini poco tempo, condivisa senza indugi sui social tra commenti spiritosi ed emoji divertite.

Fiat 500 Jolly: un pezzo da collezione

Parte della curiosità deve essere però anche attribuita all’auto protagonista: la Fiat 500 Jolly rappresenta una delle versioni più ricercate e riconoscibili del modello, un esercizio stilistico in rotta con il modello tradizionale, un atto di coraggio valso l’interesse di un pubblico amante della guida en-plein air, a cielo aperto. Al momento del lancio la Casa torinese la associò subito alle vacanze, del resto la carrozzeria aperta e i sedili in vimini davano un’aria sbarazzina, ma anche sofisticata, da stabilimento balneare di lusso in movimento.

Nel corso degli anni la Jolly ha guadagnato sempre più fama anche al di fuori dei confini italiani, tanto da suscitare l’interesse dei collezionisti di ogni parte del mondo, disposti a contendersi esemplari in buone o ottime condizioni a suon di offerte generose per quella che, di fatto, resta una citycar. Più che un mezzo di trasporto, una piccola icona mediterranea.

L’apparizione a Monaco è quindi una sorpresa fino a un certo punto. Lungo le strade del Principato auto simili sembrano avere ancora una collocazione naturale, circondate da yacht, alberghi storici, ville nascoste e garage pieni di pezzi rari. In un contesto del genere, la “Spiaggina” si prende la scena con una naturalezza che molte supercar contemporanee si sognano: non è questione di cavalli, ma di un fascino d’altri tempi capace di calamitare gli sguardi proprio grazie alla sua diversità. Nel caso di Russell, però, la Jolly ha smesso di collaborare, e al pilota britannico è toccato arrangiarsi: un campione abituato ai riflettori e alla tecnologia estrema riportato, di colpo, alla normalità più disarmante.