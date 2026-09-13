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Viaggio in Giappone alle porte? Occhio, perché potreste imbattervi in cartelli stradali apparentemente insoliti, dal fondo giallo e ritraenti gatti neri sospesi in mezz’aria. Se masticate la lingua locale (o avete un’app di traduzione installata sul vostro smartphone) potreste, però, rimanere di sasso soprattutto per la scritta, il tocco finale di una composizione – concedeteci il termine – piuttosto fantasiosa.

Eppure, raffigurare i mici in questa maniera tanto insolita è giustificato da motivi pratici, visto che da quelle parti i teneri baffuti possono attraversare la strada tutto d’un tratto e il cartello avverte gli automobilisti della loro presenza. La frase “ネコ飛出し注意” si riferisce infatti ai felini che sbucano sulla carreggiata, non a improbabili acrobazie aeree. Ed ecco quindi spiegato il soprannome di “gatto volante” con cui il segnale ha cominciato a circolare online.

Non fa parte della normale segnaletica

Il disegno non fa parte del catalogo della segnaletica nazionale giapponese. I cartelli con i cosiddetti “gatti volanti” non costituiscono un segnale uniforme previsto per l’intero Paese e alcune delle versioni diventate popolari online sono iniziative locali, fotografati ad esempio nella prefettura di Kochi e nella città di Kitakami, nella prefettura di Iwate.

Il problema al quale cercano di porre rimedio è invece parecchio concreto. Un gatto può entrare sulla carreggiata in pochi istanti, lasciando pochissimo tempo di reazione al conducente, e nelle aree dove la presenza dei felini è frequente gli abitanti hanno adottato questi avvisi al fine di chiedere maggiore prudenza. L’aspetto curioso finisce così per aiutare il cartello a svolgere il rispettivo compito.

In Giappone ogni zona ha i suoi animali

Avvertire della fauna presente lungo una determinata strada non rappresenta affatto una stranezza in terra nipponica. La segnaletica dedicata agli animali cambia in funzione delle specie che possono attraversare la carreggiata e comprende avvisi riguardanti, fra gli altri, cervi e piccoli animali selvatici. Il principio rimane quello di preparare l’automobilista a un incontro che potrebbe avvenire senza molto preavviso.

Sull’isola di Iriomote, nell’arcipelago di Okinawa, la presenza di un raro gatto selvatico ha richiesto precauzioni ben maggiori. Nei tratti dove gli avvistamenti sono più frequenti compaiono segnali dedicati alla specie e lungo le strade sono stati costruiti sottopassi che permettono agli animali di raggiungere l’altro lato senza attraversare la carreggiata.

Le misure adottate riguardano persino l’asfalto, attraversato da bande che segnalano agli automobilisti i tratti critici. Nei punti interessati dagli avvistamenti recenti possono comparire pannelli mobili, ai quali si aggiungono particolari accorgimenti nei canali di drenaggio: gli animali di piccola taglia riescono a uscirne più facilmente e hanno meno possibilità di finire sulla carreggiata.

Chissà se l’autore del disegno si sarebbe immaginato una simile fortuna per i suoi gatti. Il cartello ha oltrepassato i confini del Giappone attraverso foto e condivisioni, favorito da un’immagine che si presta fin troppo bene all’equivoco. A guardarlo senza conoscere la scritta, del resto, l’idea di trovarsi davanti a una squadriglia di felini prende forma abbastanza facilmente. La spiegazione è assai meno stravagante e ormai la conosciamo: l’avviso riguarda gli attraversamenti improvvisi.