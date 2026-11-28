Giorgio Mastrota è il protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Seat, una miniserie in quattro puntate dedicata alle ultime novità di Ibiza e Arona

Ufficio Stampa Seat/Getty Images Il noto marchio automobilistico si affida a Giorgio Mastrota per la sua nuova campagna

Materassi e pentole, non più. O meglio, non solo. Dopo averli venduti per buona parte della sua carriera televisiva, Giorgio Mastrota ci prova con le automobili. Seat Italia ha ingaggiato il re delle televendite per una campagna pubblicitaria dai risvolti comici, intitolata Un venditore è per sempre. La Casa spagnola ha approfittato degli ultimi aggiornamenti della Ibiza e della Arona per girare una miniserie in quattro puntate con il conduttore milanese. Tuttavia, Mastrota mette piede in un negozio con l’intenzione di comprare qualcosa. Quanto dureranno i buoni propositi?

Giorgio Mastrota si dà alla vendita di auto

Ambientati in una concessionaria Seat, gli episodi giocano sulla deformazione professionale del personaggio. A Mastrota viene spontaneo calarsi nei panni del commerciante persino quando dovrebbe essere il destinatario delle offerte. E così, anziché farsi illustrare le caratteristiche della Ibiza e della Arona, finisce per presentarle lui stesso.

D’altronde, il pubblico italiano conosce ormai a memoria il modo di fare del conduttore, la sua capacità di suscitare interesse intorno a prodotti di uso quotidiano e l’entusiasmo con cui ne illustra le peculiarità. Vederlo alle prese con un’utilitaria e un SUV potrebbe strappare un sorriso persino al pubblico meno interessato alle automobili.

L’iniziativa coinvolge la rete commerciale del marchio, sempre più presente sui social con contenuti realizzati dagli stessi concessionari. La campagna si svilupperà tra novembre e dicembre. Sul sito italiano di Seat sarà possibile recuperare le puntate ed eventualmente richiedere un preventivo.

Le novità di Ibiza e Arona

D’ora in avanti il prezzo di listino comprenderà la verniciatura Candy White. I gusci neri Midnight Black degli specchietti retrovisori, già previsti sulle FR, saranno estesi agli altri allestimenti. Sulle versioni d’accesso alla gamma diventano grigie le cornici delle bocchette dell’aria e assume una finitura opaca l’elemento triangolare all’altezza del montante posteriore.

Sulla Ibiza FR si potranno ordinare i nuovi cerchi Performance Black da 18 pollici, a patto di optare per una motorizzazione da 115 o 150 CV. Sulla Arona il doppio fondo del bagagliaio sarà ottenibile attraverso l’acquisto dello Storage Pack, una soluzione utile soprattutto a chi sfrutta spesso l’intera capacità di carico del SUV.

Leon: l’evoluzione della gamma

Pur non partecipando alla campagna con Giorgio Mastrota, la Leon è interessata da una serie di aggiornamenti. Oltre all’introduzione del bianco Candy White senza sovrapprezzo, il costruttore ha rivisto i rivestimenti dell’abitacolo delle Style, Business e FR. Restano ordinabili a pagamento quelli in microfibra Dinamica, così come le sospensioni sportive sulla FR. Sulle Style e Business si potranno montare i cerchi Performance Black da 18 pollici, precedentemente riservati alla variante sportiva.

In vista dell’entrata in vigore della normativa Euro 7, Seat è intervenuta sui motori 1.5 Hybrid della Leon. Nessuna variazione di potenza per quello da 116 CV, a differenza dell’unità da 150 CV, che ne guadagna dieci. Abbinato al cambio DSG, il 160 CV incide poco sui consumi della versione Sportstourer rispetto alla cinque porte: 5,4-5,8 l/100 km contro 5,3-5,7 l/100 km nel ciclo combinato WLTP. Le emissioni di CO2 dichiarate dalla Casa spagnola oscillano fra 121 e 131 g/km sulla cinque porte e fra 122 e 133 g/km sulla Sportstourer.