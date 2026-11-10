Getty Images Un bambino realizza il sogno di salire sulla Ferrari F40 di Gordon Ramsay. Per lo chef arriva una multa

A volte i sogni si possono realizzare, se incontri la persona giusta al momento giusto. Magari un personaggio noto, abile a destreggiarsi tra i successi dietro ai fornelli e le apparizioni in TV, dove le uscite esplosive lo hanno decretato un’icona. Un giovanissimo appassionato ha incontrato Gordon Ramsay a Londra e ha avuto la possibilità di salire a bordo della sua supercar, dal valore stimato di tre milioni di sterline. E si è persino improvvisato fotografo per immortalare il momento. Tornato alla macchina, però, lo chef britannico ha notato qualcosa di assai poco piacevole: una multa sul parabrezza.

Un bambino al volante della Ferrari F40

La scena è stata ripresa e condivisa sui social dal creator @croft.oncamera, che ha accompagnato il video con una considerazione: quel bambino conserverà il ricordo per tutta la vita. Nel filmato Ramsay raggiunge la sua Ferrari F40 rossa, parcheggiata lungo la strada, dove alcuni appassionati si sono fermati a fotografarla, tra cui un ragazzino con il telefono in mano, visibilmente interessato alla supercar.

Lo chef lo saluta, gli consegna le chiavi e lo invita a salire. Il piccolo prende posto sul sedile del conducente e Ramsay, anziché limitarsi a osservare, si occupa personalmente di scattargli fotografie e girare qualche video. La disponibilità ha colto impreparati molti utenti, abituati a vedere il cuoco britannico perdere la pazienza durante i suoi programmi televisivi.

Il siparietto continua quando il bambino scende dall’automobile: Ramsay si accorge che qualcuno ha lasciato una multa sotto il tergicristallo e, rivolgendosi al giovane appassionato, gli chiede scherzosamente se sia sua.

Fuanto vale la Ferrari F40

Il 21 luglio 1987 è una data passata alla storia in Ferrari. Quel giorno, a Maranello, tolsero i veli alla F40, così chiamata in omaggio al 40° anniversario della Casa italiana. Alla presentazione prese pure parte Enzo Ferrari, in una delle sue ultime uscite pubbliche, visto che soltanto un anno dopo sarebbe venuto a mancare. Gli ingegneri avevano privilegiato la velocità al comfort e il risultato era sotto gli occhi di tutti: abbinato a un cambio manuale a cinque marce, il V8 biturbo da 2,9 litri montato alle spalle del conducente scatenava su strada 478 CV. All’epoca, i 324 km/h dichiarati dalla Ferrari erano un dato da far girare la testa.

A bordo vigeva la stessa impostazione: le finiture erano ridotte al minimo, con materiali compositi lasciati a vista e sedili sportivi piuttosto essenziali. Dei numerosi dispositivi elettronici, oggi presenti persino sulle utilitarie, nemmeno l’ombra. La produzione terminò nel 1992, dopo 1.311 esemplari, e ai giorni nostri le quotazioni possono raggiungere cifre milionarie, variabili secondo lo stato di conservazione e la storia della vettura. I tre milioni di sterline indicati nel video rappresentano dunque una stima, non una valutazione certificata dell’esemplare.

La F40 di Ramsay si aggiunge a una collezione già comprensiva di altre Ferrari prestigiose, tra cui LaFerrari, Daytona SP3 e Monza SP2. Lo chef aveva già compiuto un gesto simile nel febbraio 2025, permettendo a un altro bambino di salire sulla propria Daytona SP3 e persino di accelerare da fermo per ascoltarne il motore. Peccato solo per il piccolo inconveniente burocratico.