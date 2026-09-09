Si chiama "Grandinometro" ed è l'applicazione creata dal ventunenne padovano Davide Agostini. Sfrutta le segnalazioni in tempo reale della community per mettere al riparo le vetture prima che sia troppo tardi.

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Tutti gli automobilisti condividono lo stesso incubo estivo e autunnale: il cielo che si oscura all’improvviso, il rombo dei tuoni e, poco dopo, il rumore sordo dei chicchi di ghiaccio che martellano la carrozzeria. La grandine è nemica delle vetture e causa ogni anno migliaia di euro di danni.

A trovare una soluzione semplice ed efficace a questo problema non è stato un colosso tecnologico, ma Davide Agostini, uno studente di Economia di 21 anni residente a Padova. L’idea gli è venuta proprio dopo aver vissuto in prima persona i danni causati dal maltempo nella sua città. Da lì la svolta: sviluppare un’applicazione pensata per dare agli automobilisti il tempo necessario per mettere l’auto al sicuro sotto un garage, un coperto o un ponte.

Come funziona Grandinometro?

L’applicazione si basa su un principio fondamentale: la forza della community. Le classiche previsioni meteo forniscono spesso bollettini su scala regionale o provinciale, risultando poco tempestive per eventi circoscritti ed improvvisi come le grandinate.

Mappa live e geolocalizzata: grandinometro mostra in tempo reale dove sta grandinando.

grandinometro mostra in tempo reale dove sta grandinando. Notifiche istantanee: se un utente segnala la presenza di grandine a pochi chilometri di distanza dalla propria posizione, l’app invia un’allerta immediata. Questi preziosi minuti consentono al conducente di trovare subito un riparo per la vettura.

se un utente segnala la presenza di grandine a pochi chilometri di distanza dalla propria posizione, l’app invia un’allerta immediata. Questi preziosi minuti consentono al conducente di trovare subito un riparo per la vettura. Controllo anti-bufala: per evitare false allerte, la community sul posto può confermare o smentire la segnalazione con un semplice tap; le segnalazioni non verificate vengono automaticamente rimosse.

per evitare false allerte, la community sul posto può confermare o smentire la segnalazione con un semplice tap; le segnalazioni non verificate vengono automaticamente rimosse. Radar meteo integrato: oltre alle segnalazioni degli utenti, l’app mostra lo spostamento delle nubi temporalesche sulla mappa.

Gratuita e pensata per la massima immediatezza

In caso di emergenza meteo non c’è tempo da perdere tra menu complessi. L’interfaccia di Grandinometro è stata studiata per essere consultata in tre secondi: basta aprirla per vedere la mappa centrata sulla propria posizione e l’eventuale livello di rischio nella zona.

L’applicazione è completamente gratuita, priva di pubblicità ed è disponibile sia su App Store per iPhone sia su Google Play per dispositivi Android. Un piccolo strumento digitale nato dalla creatività di un giovane studente che promette di diventare il migliore alleato degli automobilisti italiani contro i danni della grandine.