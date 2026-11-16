Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Rockstar GTA, le auto più iconiche della saga: da Infernus a Banshee

Giovedì 19 novembre Grand Theft Auto VI arriva finalmente su PS5 e Xbox Series X|S, dopo due rinvii e un’attesa che sembrava non finire mai. Mentre i contatori si azzerano, intanto vale la pena ripercorrere la storia della saga attraverso le sue quattro ruote più celebri, tra supercar inventate, muscle car da film e berline che di giapponese e tedesco hanno un po’ tutto.

Un successo globale anche per la guida

La parte di guida è un punto fondamentale di tutta la serie GTA. Il nome stesso, Grand Theft Auto, richiama il furto d’auto, e fin dai primi capitoli saltare al volante di qualunque veicolo incontrato per strada è stato il cuore del gioco.

Con il tempo le auto sono diventate quasi dei personaggi: ognuna con un carattere, una velocità, una voce, e un posto preciso nei ricordi di chi ci ha passato ore in autostrada, in fuga dalla polizia o semplicemente in giro con la radio accesa.

E non finisce qui. C’è il taxi, che da un capitolo all’altro cambia forma ma si ispira quasi sempre alla Ford Crown Victoria, il taxi americano per antonomasia.

C’è la Cuban Hermes, hot rod con fiamme gialle sulla fiancata e scarichi che sputano fuoco a ogni accelerata, usata da una banda criminale in Vice City. Il bello della saga è anche questo: dal mezzo più banale al più folle, ogni veicolo ha una storia da raccontare.

Niente licenze

Solo auto di fantasia ispirate a vetture reali, ma senza pagare i diritti. È la regola di Rockstar Games: nel mondo di GTA non troverete una Ferrari, una Lamborghini o una Porsche con il loro nome, ma marchi inventati come Bravado, Pegassi, Pfister, Obey o Leone.

Il trucco è lasciare il modello più o meno riconoscibile, cambiando abbastanza dettagli da farne un’auto a sé. Così la Cheetah è passata dalla Ferrari Testarossa a una versione tutta sua della Enzo, con qualche influenza Pagani, e la Pfister Comet è una Porsche 911 rimasticata, che ha seguito l’evoluzione della sportiva di Stoccarda dai modelli di fine anni Settanta a quelli più recenti.

Una scelta che, oltre a evitare costi e complicazioni, lascia a Rockstar piena libertà creativa: le auto possono essere modificate, distrutte, rubate e usate in qualunque modo senza che nessun costruttore abbia da ridire.

Leone Sentinel

Ispirata alle berline BMW della famiglia M, per buona parte alla M3, la Leone Sentinel è la prova che per diventare un’icona non serve esserci sempre. Compare solo in due capitoli, GTA III e Liberty City Stories, ma è bastato.

Si tratta di una berlina a quattro porte che mescola elementi della BMW Serie 3 E36 e della M3, con un alettone posteriore molto simile a quello della Mitsubishi Lancer Evolution: un curioso incrocio tra Germania e Giappone.

Il risultato è una sedan più veloce delle altre berline del gioco, perfetta per chi voleva un’auto normale con la grinta di una sportiva. Un’auto che somiglia a tante e a nessuna: ecco perché chi l’ha guidata nei primi capitoli la ricorda ancora.

Bravado Buffalo S

Una Dodge Charger SRT8, o quasi. La Bravado Buffalo S è una delle muscle sedan americane più riconoscibili di GTA: quattro porte, tanta cavalleria e il piglio di chi non ha bisogno di presentazioni. Il marchio Bravado, del resto, sembra pescare a piene mani dall’universo Dodge, e lo dimostra anche la sorella più nota, la Banshee.

La Banshee, appunto: cabrio sportiva a due posti, ispirata alla Dodge Viper, debuttò in GTA III e da allora c’è quasi sempre stata, e ci sarà anche in GTA VI. Quando uscì GTA V, Rockstar mise in palio una Banshee reale tra tutti gli acquirenti del gioco.

La vinse un ragazzo statunitense, che aveva comprato il gioco con i soldi della madre: proprietaria ufficiale dell’esemplare unico risultò quindi lei. Anni dopo l’auto fu venduta per 45.200 dollari e cambiò più volte proprietario.

Infernus

Una Lamborghini Countach, per cominciare. Se si parla di supercar, il pensiero va in automatico alla Motor Valley, e per la Infernus gli sviluppatori hanno scelto proprio Sant’Agata Bolognese.

La coupé è presente in numerosi capitoli della saga, da GTA III a GTA V, e con il passare degli anni ha cambiato leggermente stile, avvicinandosi sempre più a quello della Murciélago. Lunga, bassa e spettacolare, resta uno dei simboli più riconoscibili del lusso a quattro ruote nel mondo del gioco.

Savanna

La Savanna richiama il mondo dei cruiser americani e dei lowrider, con linee lunghe e un’aria da classico a stelle e strisce. Dietro il nome di fantasia si riconosce facilmente l’Impala, una delle berline più amate d’America, a conferma che a Rockstar bastano poche linee per evocare un’auto reale.

È un esempio di come la saga non guardi solo alle supercar: accanto a Lamborghini e Porsche convivono berline americane, muscle car e perfino taxi.

Diablo Stallion

La Stallion è una vettura onnipresente dell’universo GTA, ma la variante più arrabbiata, chiamata Diablo Stallion, compare soltanto in GTA III e Liberty City Stories. Si tratta di una classica muscle car statunitense, con tanto di supercharger che appare da sopra il cofano: il genere di auto che si fa sentire prima ancora di farsi vedere.

Rumorosa, aggressiva e un po’ ruvida, è l’esatto contrario delle supercar eleganti, perfetta per chi ama la potenza senza fronzoli. Nel garage ideale di molti giocatori, accanto alle supercar, c’era sempre un posto per un bestione americano.

Pegassi Zentorno

Chiudiamo con una supercar nata da un concept. La Pegassi Zentorno è la versione in pixel della Lamborghini Sesto Elemento, la supercar in fibra di carbonio di Sant’Agata Bolognese. Le differenze, naturalmente, non mancano: le luci anteriori, ad esempio, ricordano da vicino quelle della nuova Honda NSX.

Non è un caso che due delle auto più celebri, Infernus e Zentorno, guardino entrambe a Sant’Agata Bolognese: la Motor Valley fa scuola anche nel mondo virtuale.

Resta la domanda su quali di queste auto ritroveremo in GTA VI, o anche come saranno i nuovi taxi. Probabilmente le storiche, quelle che ravvivano il traffico quotidiano rimarranno, con il passare degli anni sempre più definite visto il livello tecnologico che si preannuncia in questa versione. Per il resto bisognerà aspettare il lancio, ormai a pochi giorni, e andare a cercarle tra le strade di Leonida.