Una BMW Serie 5 con livrea della polizia è stata fermata in Germania: la conducente ha provato a giustificarsi citando una ricerca fatta su Google

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Auto della polizia falsa, fermata una BMW senza targa e assicurazione

Basta una lettera di troppo, o di meno, per tradire un travestimento. È quello che è successo in Germania, dove una BMW Serie 5 agghindata come una pattuglia di polizia è stata smascherata proprio da chi la divisa la porta davvero.

Il copione sarebbe da commedia, se non fosse che dietro c’è un’auto senza immatricolazione e senza assicurazione, e una giustificazione che molti automobilisti, a pensarci bene, potrebbero ritrovarsi a usare: “l’ho letto su Google“.

BMW Serie 5 con una livrea originale

Il protagonista è una BMW Serie 5 E39, la generazione che per molti appassionati è tra le berline tedesche più riuscite di sempre. Peccato che questa non fosse un’auto qualunque: sulla fiancata sfoggiava la livrea della pattuglia d’ordinanza della polizia tedesca, in verde e bianco.

Una riproduzione non molto curata, tanto da portare la scritta “Polisei” al posto di Polizei, una errore grossolano che fa pensare a un lavoro pensato apposta. E circolava come se nulla fosse. Al volante c’era una donna di 27 anni, mentre dietro, su un’altra auto, la seguiva il fratello di 21.

Fermata, arriva la giustificazione inaspettata

È andata più o meno così: la polizia, quella autentica, si è accorta che qualcosa non andava. Un rapido controllo ha tolto ogni dubbio, e anche ogni spazio per le interpretazioni. L’auto non era immatricolata e, di conseguenza, nemmeno assicurata.

A quel punto è arrivata la spiegazione. Per giustificare il tutto c’è sempre chi si inventa scuse di ogni genere, e questa è entrata di diritto nella categoria delle più creative.

I due hanno raccontato di aver fatto una ricerca, evidentemente rapida, su Google: da lì avevano capito che la cosa fosse legale. A loro avviso, su internet avevano letto che sarebbe consentito portare un veicolo privo di assicurazione dall’officina fino a casa.

Gli agenti non hanno battuto ciglio, e hanno smontato quella lettura senza troppi giri di parole ma a suon di multe. Un’auto che circola su strada pubblica deve essere immatricolata e assicurata, punto.

È una lezione che vale ben oltre i confini tedeschi. Quando di mezzo ci sono assicurazione, targhe e codice della strada, “me l’ha detto Google” non è una difesa: è, al massimo, l’inizio di un guaio.

Il procedimento penale

La storia si è chiusa nel modo meno divertente possibile. Per la vicenda è scattato un procedimento penale, con le accuse di guida senza assicurazione e di uso improprio delle targhe.

Altro che goliardata da raduno: quando un’auto non è in regola con i documenti, e per di più indossa i panni di un veicolo delle forze dell’ordine, la questione smette di far sorridere e diventa un fascicolo in tribunale.

Resta il dettaglio più curioso, quello che rende questa vicenda un piccolo caso da raccontare agli amici: a tradire il travestimento non è stata un’indagine complessa, ma la semplice attenzione di chi quell’uniforme la conosce meglio di tutti.

Una livrea, per quanto riuscita, non basta a trasformare una berlina qualsiasi in un’auto di servizio. Né, tantomeno, a cancellare l’assenza di assicurazione e di immatricolazione.

La morale, se serve, è piuttosto semplice. Le auto d’epoca e le modifiche estetiche hanno il loro fascino, ma i documenti, la targa e la polizza non si improvvisano. E per i dubbi sul codice della strada, meglio un consulente o l’ufficio competente che un motore di ricerca.