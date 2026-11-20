Basta una lettera di troppo, o di meno, per tradire un travestimento. È quello che è successo in Germania, dove una BMW Serie 5 agghindata come una pattuglia di polizia è stata smascherata proprio da chi la divisa la porta davvero.
Il copione sarebbe da commedia, se non fosse che dietro c’è un’auto senza immatricolazione e senza assicurazione, e una giustificazione che molti automobilisti, a pensarci bene, potrebbero ritrovarsi a usare: “l’ho letto su Google“.
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BMW Serie 5 con una livrea originale
Il protagonista è una BMW Serie 5 E39, la generazione che per molti appassionati è tra le berline tedesche più riuscite di sempre. Peccato che questa non fosse un’auto qualunque: sulla fiancata sfoggiava la livrea della pattuglia d’ordinanza della polizia tedesca, in verde e bianco.
Una riproduzione non molto curata, tanto da portare la scritta “Polisei” al posto di Polizei, una errore grossolano che fa pensare a un lavoro pensato apposta. E circolava come se nulla fosse. Al volante c’era una donna di 27 anni, mentre dietro, su un’altra auto, la seguiva il fratello di 21.
Fermata, arriva la giustificazione inaspettata
È andata più o meno così: la polizia, quella autentica, si è accorta che qualcosa non andava. Un rapido controllo ha tolto ogni dubbio, e anche ogni spazio per le interpretazioni. L’auto non era immatricolata e, di conseguenza, nemmeno assicurata.
A quel punto è arrivata la spiegazione. Per giustificare il tutto c’è sempre chi si inventa scuse di ogni genere, e questa è entrata di diritto nella categoria delle più creative.
I due hanno raccontato di aver fatto una ricerca, evidentemente rapida, su Google: da lì avevano capito che la cosa fosse legale. A loro avviso, su internet avevano letto che sarebbe consentito portare un veicolo privo di assicurazione dall’officina fino a casa.
Gli agenti non hanno battuto ciglio, e hanno smontato quella lettura senza troppi giri di parole ma a suon di multe. Un’auto che circola su strada pubblica deve essere immatricolata e assicurata, punto.
È una lezione che vale ben oltre i confini tedeschi. Quando di mezzo ci sono assicurazione, targhe e codice della strada, “me l’ha detto Google” non è una difesa: è, al massimo, l’inizio di un guaio.
Il procedimento penale
La storia si è chiusa nel modo meno divertente possibile. Per la vicenda è scattato un procedimento penale, con le accuse di guida senza assicurazione e di uso improprio delle targhe.
Altro che goliardata da raduno: quando un’auto non è in regola con i documenti, e per di più indossa i panni di un veicolo delle forze dell’ordine, la questione smette di far sorridere e diventa un fascicolo in tribunale.
Resta il dettaglio più curioso, quello che rende questa vicenda un piccolo caso da raccontare agli amici: a tradire il travestimento non è stata un’indagine complessa, ma la semplice attenzione di chi quell’uniforme la conosce meglio di tutti.
Una livrea, per quanto riuscita, non basta a trasformare una berlina qualsiasi in un’auto di servizio. Né, tantomeno, a cancellare l’assenza di assicurazione e di immatricolazione.
La morale, se serve, è piuttosto semplice. Le auto d’epoca e le modifiche estetiche hanno il loro fascino, ma i documenti, la targa e la polizza non si improvvisano. E per i dubbi sul codice della strada, meglio un consulente o l’ufficio competente che un motore di ricerca.