Guidare con 80 anni o più è possibile e sono tanti gli automobilisti italiani ad aver superato questo traguardo anagrafico. La conferma arriva da un’analisi realizzata da Facile.it secondo cui in Italia ci potrebbero essere quasi 1 milione di over 80 al volante. Questo dato ha diverse conseguenze e ha un impatto anche sui costi assicurativi che tendono a crescere quando il proprietario del veicolo supera una certa età. Andiamo a fare il punto della situazione e analizzare tutti gli aspetti emersi dall’indagine.

Tanti over 80

L’indagine ha preso in considerazione un campione di oltre 5 milioni di preventivi RC Auto calcolati tramite il portale. Secondo i risultati dell’analisi, circa il 3% dei preventivi considerati è intestato a un assicurato nato prima del 1945 e, quindi, che rientra nella categoria degli “over 80”. Le stime effettuate da Facile.it confermano, quindi, che in Italia ci sono 1 milione di over 80 al volante. Si tratta di numeri molto elevati che hanno varie conseguenze, sia dal punto di vista assicurativo (per gli anziani le polizze costano di più) che per quanto riguarda il meccanismo dei rinnovi della patente che prevede un sistema speciale per chi ha superato la soglia degli 80 anni di età.

Le conseguenze

L’elevata diffusione di over 80 tra gli automobilisti ha un impatto sui costi dell’assicurazione. Secondo lo studio, infatti, a parità di condizioni assicurative, il premio medio RC auto per un automobilista con età compresa tra gli 80 e gli 89 anni è pari a circa il 10% in più rispetto a chi ha un’età compresa tra 50 e 59 anni e a circa il 15% in più se si effettua il confronto con assicurati nella fascia di età 60-69 anni. In media, il premio per la polizza RCA per un automobilista con over 80 risulta essere pari a 356 euro.

La questione non è da sottovalutare. Le compagnie adottano, infatti, dei comportamenti ben precisi quando devono assicurare un’auto di proprietà di un automobilista anziano. L’incremento del premio assicurativo è una conseguenza inevitabile e viene spiegato direttamente dagli esperti di Facile.it che sottolineano:

“La possibilità di causare un sinistro è uno degli elementi principali che le compagnie tengono in considerazione per calibrare le loro tariffe assicurative. L’esperienza dell’automobilista è importante, soprattutto nelle fasce più giovani e nei neopatentati, ma superata una certa anzianità di guida questo aspetto tende a pesare meno. Ciò potrebbe spiegare come mai, a parità di condizioni, le tariffe proposte dalle compagnie agli over 80 siano così elevate”

Ricordiamo che gli over 80 sono soggetti a particolari condizioni legate al rinnovo della patente. Fino a 50 anni, infatti, la patente si rinnova ogni 10 anni mentre tra 51 e 70 anni è previsto un rinnovo ogni 5 anni. Tra 71 e 80 anni si scende a 3 anni. Per gli over 80, infine, è previsto un rinnovo ogni 2 anni e il rinnovo della patente è legato al superamento di una visita medica che ha l’obiettivo di valutare se l’automobilista soddisfa appieno alcuni criteri di idoneità alla guida (tenendo conto test di vista, udito, riflessi e abilità motoria). Da segnalare che la presenza di eventuali patologie o disturbi può comportare delle valutazioni aggiuntive.