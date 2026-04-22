Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock/GettyImages Calhanoglu sorprende con una Fiat speciale anni '60

Quando si parla di calcio moderno, spesso si pensa a contratti milionari, stadi gremiti e prestazioni al limite. Ma fuori dal campo, molti protagonisti della Serie A coltivano passioni che raccontano molto del loro carattere. Tra questi c’è Hakan Calhanoglu, regista dell’Inter e capitano della nazionale turca, che da tempo mostra un debole per il mondo dei motori.

Tra social e apparizioni pubbliche, emerge una collezione che unisce lusso, potenza e un pizzico di nostalgia tutta italiana. E proprio questo mix rende il suo garage interessante, perché accanto a modelli estremi e moderni spunta una vettura italiana che riporta dritti alla dolce vita.

Una collezione di supercar

Nel garage del numero 20 nerazzurro non mancano le auto che fanno girare la testa. Il primo colpo d’occhio è per una Mercedes-AMG G63, reinterpretata dal tuner Keyvany in versione Hermes. Un SUV estremo, con finiture esclusive e dettagli che puntano più al lusso che alla sobrietà.

Accanto a lei troviamo una Mercedes-AMG GT 63, una berlina ad alte prestazioni che unisce comfort e sportività in modo più elegante. Sotto il cofano, un V8 capace di spingere forte, ma senza rinunciare alla versatilità di un’auto utilizzabile tutti i giorni.

Chiude il trittico delle grandi firme una Bentley Continental GT, simbolo per eccellenza del lusso su quattro ruote. Linee eleganti, interni curati in ogni dettaglio e una spinta poderosa che la rendono perfetta per viaggi lunghi, e per distinguersi senza esagerare. Tre auto diverse tra loro, ma con un filo conduttore chiaro: prestazioni elevate e immagine premium.

La Fiat 500 Jolly “Spiaggina”

E poi, quasi a sorpresa, arriva lei. Una Fiat 500 Jolly, una di quelle auto che non si comprano per i numeri, ma per il richiamo a uno stile di vita ben definito. Disegnata da Sergio Sartorelli e realizzata dalla carrozzeria Carrozzeria Ghia tra il 1957 e il 1974, la 500 Jolly è diventata negli anni un simbolo della Dolce Vita italiana. Senza porte, con sedili in vimini e una linea che profuma di estate, mare e leggerezza, è stata una delle vetture più amate da star e celebrità negli anni d’oro del turismo italiano.

Vederla oggi nel garage di un calciatore abituato a guidare bolidi da centinaia di cavalli racconta qualcosa di diverso: una passione che non si ferma alla potenza, ma che guarda anche alla storia e al fascino senza tempo. Proprio con questa “Spiaggina” Hakan Calhanoglu è stato fotografato durante le vacanze, lontano dai riflettori del calcio e più vicino a un’idea di guida fatta di relax e piacere puro.

La passione per le moto

Il garage, però, non si ferma alle quattro ruote. Hakan Calhanoglu ha più volte dichiarato il suo amore per le moto, in particolare per le iconiche Harley-Davidson. Un amore, però, vissuto con prudenza. A raccontarlo è stato lo stesso giocatore, ricordando un consiglio arrivato subito dopo il suo approdo all’Inter da parte di Piero Ausilio:

“Appena sono arrivato all’Inter Piero mi ha detto: “Non voglio mai vederti su una moto”. Sono innamorato della mia Harley ma non la uso, è ferma in garage”.

Una raccomandazione presa alla lettera. Nonostante il fascino intramontabile delle due ruote, la sua Harley resta spesso ferma in garage. Una scelta comprensibile per chi vive di prestazioni fisiche e non può permettersi rischi.