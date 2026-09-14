Per il suo 20° compleanno Henry Samuel ha ricevuto una Ferrari F430: la sportiva gli è stata consegnata da Tom Kaulitz, attuale marito della madre Heidi Klum

Getty Images Henry Samuel, figlio di Heidi Klum e Seal, ha ricevuto in regalo una Ferrari F430 per il suo 20° compleanno

Un ragazzo fortunato lo è davvero Henry Samuel, che per i 20 anni ha ricevuto un regalo difficile da dimenticare. Il figlio di Heidi Klum e Seal ha festeggiato il compleanno con una Ferrari F430, una delle sportive più rappresentative della Casa di Maranello degli anni Duemila, consegnata da Tom Kaulitz, marito della madre, in un elegante esemplare nero.

Henry Günther Ademola Dashtu Samuel, questo il suo nome completo, è nato il 12 settembre 2005 dalla relazione tra la modella tedesca e il cantante britannico, convolati a nozze pochi mesi prima della sua nascita e divorziati nel 2014. Con un regalo del genere, l’asticella dei festeggiamenti si è alzata parecchio.

La sorpresa per i 20 anni

Il momento è stato condiviso sui social e mostra Henry alle prese con la sua nuova Ferrari. La F430 scelta per lui si presenta con carrozzeria nera e dettagli rossi all’interno, una combinazione decisamente appariscente nonostante il colore esterno piuttosto sobrio, anche se il Cavallino Rampante sul cofano mette immediatamente in chiaro come non sia una vettura ordinaria.

Direttamente dalla porta principale avviene l’ingresso nel ricco e colorato mondo delle supercar, infatti F430 appartiene a un periodo particolarmente importante nella storia recente di Ferrari e arrivò sul mercato nel 2004 come erede della 360 Modena. Rimase in produzione fino al 2009, prima di lasciare spazio alla 458 Italia, e nel corso della sua carriera arrivarono anche la F430 Spider nonché la più estrema 430 Scuderia, alleggerita e portata a 510 CV per offrire un carattere ancora più vicino alla pista.

A oltre vent’anni dal debutto, la F430 ha ormai superato la dimensione dell’auto usata e gli esemplari meglio conservati sono diventati molto ricercati dagli appassionati. La sua ricetta appartiene inoltre a un’epoca ormai lontana dalle Ferrari ibride attuali: motore aspirato, otto cilindri e nessuna elettrificazione.

Il V8 aspirato alle spalle dell’abitacolo

Dietro l’abitacolo della F430 alloggia un V8 aspirato di 4,3 litri capace di sviluppare 490 CV a 8.500 giri/min e 465 Nm di coppia massima. Numeri che, a oltre vent’anni dal debutto, restano impressionanti. Le prestazioni spiegano ancora meglio di quale macchina stiamo parlando: Ferrari dichiarava un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 4 secondi e una velocità massima superiore ai 315 km/h. La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori, con il celebre manettino sul volante che permette al guidatore di modificare le principali regolazioni dinamiche della vettura.

La F430 segnò un importante passo avanti rispetto alla 360 anche sul fronte dell’elettronica. Tra le soluzioni adottate figurava l’E-Diff, il differenziale elettronico sviluppato sfruttando l’esperienza maturata dalla Ferrari in Formula 1. La vettura poteva essere ordinata con cambio manuale a sei rapporti oppure con la trasmissione elettroattuata F1 dotata di paddle al volante.

I suoi vent’anni si sentono poco quando si guardano le prestazioni, molto di più quando si apre il cofano. Il V8 racconta infatti una Ferrari diversa da quella attuale, precedente all’arrivo dell’elettrificazione sulle sportive di Maranello. Non è esattamente la macchina più comune da ricevere a 20 anni. Con 490 CV, oltre 315 km/h di velocità massima e un motore aspirato alle spalle dell’abitacolo, la F430 ha reso il compleanno di Henry decisamente memorabile.