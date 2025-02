Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Getty Images La Honda Acura NSX torna al vecchio splendore dopo oltre 400.000 km percorsi

Vrooom… Il V6 ruggisce, feroce. Solo asfalto e buio, mentre la città dorme. La Honda Acura NSX ha fatto battere più di un cuore, persino quello di Ayrton Senna. Perché prima di essere leggenda, era pura passione per i motori. Ora, il sogno diventa realtà. Una NSX rara, con oltre 416.000 km di storie scritte, torna a ruggire grazie a un’officina in Colorado. Non costa come una moderna utilitaria – 54.999 dollari – ma offre qualcosa di prezioso: carattere. Quello vero, che non si può comprare nuovo.

Cicatrici e battaglie

Chilometri che lasciano cicatrici, graffi che raccontano battaglie vinte sull’asfalto. Non è una regina di garage. È stata vissuta, spinta al limite, temprata dal tempo e dalla fatica. E oggi, è pronta a ricominciare. La livrea classica – rosso fuoco con tetto nero – richiama un’epoca d’oro. Ma questa NSX ha scritto delle pagine tutte sue. Sotto la pelle, un cuore modificato: un kit NOS RM Racing per raggiungere picchi inediti, di performance ed emozioni, un sistema di aspirazione personalizzato per affilare la potenza, cerchi in lega dorati che gridano audacia. È una dichiarazione di individualità pura.

Anziché per piacere ai puristi, nasce per ruggire senza chiedere il permesso. Dentro, dettagli disseminati racconta una vita intera. I sedili non originali, il sistema audio aggiornato, i segni lasciati dagli anni e dall’uso: non imperfezioni, ma testimonianze di esperienze vissute. È un’auto che evita di nascondere il passato, lo porta con orgoglio.

Il suo pedigree ha qualche macchia: un titolo ricostruito nel 1998 nello stato di Washington. Una storia che potrebbe far esitare chi cerca la perfezione immacolata. Ma oggi, in Colorado, la NSX è tornata pulita, pronta a ruggire ancora. Gli ultimi interventi, come la sostituzione della cinghia di distribuzione e il rinnovamento dell’impianto frenante nel 2023, vanno al di là dei semplici dettagli meccanici: sono il segnale di una seconda vita che aspetta di essere vissuta.

Dietro la macchina, dietro un motore potente, il genio di Ayrton Senna. Non un testimonial, ma un vero e proprio artigiano del suo spirito. Il V6 3.0 litri VTEC batte ancora con la stessa precisione di un tempo, custodito in una carrozzeria in alluminio che rappresenta l’essenza dell’ingegneria giapponese: leggera, precisa, implacabile.

La perfezione annoia

Non è una macchina per chi insegue la perfezione di catalogo. È per chi capisce che le cicatrici valgono più della vernice lucida. Le prove affrontate hanno lasciato traccia, i chilometri percorso sono un trofeo invisibile. In un mondo dominato da SUV glacali e motori elettrici che sussurrano, la NSX grida la sua diversità. È l’eco di un’epoca in cui la guida era pura emozione, in cui il contatto con la strada contava più dei numeri sul display.

È una ribellione su quattro ruote, un guanto di sfida lanciato all’oblio. A chi cerca esperienze vere, la NSX offre una promessa: chilometri intensi, emozioni crude, velocità che scorre nelle vene. A 54.999 dollari, è un biglietto per tornare indietro, a quando le auto avevano un’anima. E se saprete ascoltarla, questa macchina vi racconterà ogni singola battaglia vinta contro il tempo.