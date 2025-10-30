Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Immortalata la collezione di Ferrari di Ibrahimovic

I top player del rettangolo di gioco possono concedersi il lusso di acquistare auto costosissime che spesso diventano anche degli investimenti redditizi. Zlatan Ibrahimovic ha una forte passione per i motori, in particolar modo per i bolidi modenesi. Nel suo garage figurano Ferrari leggendarie che fanno l’invidia dei collezionisti.

Il campione, inserito per ben undici volte nella lista dei candidati al Pallone d’Oro, ha guadagnato cifre record nelle sue esperienze con Juventus, Inter, Milan, Barcellona e in tanti altri top club che lo hanno reso una icona per oltre 20 anni. Gli appassionati sono rimasti a bocca aperta per la foto pubblicata da Zlatan Ibrahimovic sul proprio profilo Instagram. L’ex centravanti della Svezia ha scelto una posa particolare per mostrare un esemplare della Ferrari LaFerrari e una Enzo rossa fiammante. Zlatan ha deciso di fare una spaccata in cima alle sue due supercar, con quello tocco di atletismo e spettacolarità che caratterizza la sua personalità.

In piedi sul tetto delle sue Ferrari Enzo e LaFerrari

L’immagine è emblematica dello status di re del fuoriclasse. L’immagine è diventata virale, rappresentando un tributo anche alle vetture che dovrebbe possedere un uomo arrivato ai massimi livelli nella vita. Il rapporto profondo con Maranello di Ibrahimovic è iniziato molti anni fa. Nell’esclusivo garage dello svedese spicca la Daytona SP3 da 2,3 milioni di euro, un bolide con motore V12 da 840 CV in grado di raggiungere una top speed di 340 km/h. Inoltre, l’attuale dirigente del Milan possiede anche la Ferrari Monza SP2 da 1,6 milioni di euro, ma la collezione non è finita qui. Zlatan guida una Ferrari SF90 Spyder e la 812 Competizione A, la quale presenta un valore di quasi 580.000 euro. Non poteva mancare il rivoluzionario SUV Purosangue.

Per il suo quarantaquattresimo compleanno Zlatan si è regalato l’hypercar F80 da 3,5 milioni di euro, riservata a pochissimi eletti della clientela della Casa modenese. Curioso che abbia scelto una F80 con carrozzeria total black, apparsa di recente sul profilo personale del campione. A Ibrahimovic piaceranno tutti i colori della gamma della Ferrari che rimane un emblema del Made in Italy, nonostante il progetto elettrico abbia fatto storcere il naso ai puristi.

Un garage che vale oro

L’aerodinamica attiva e il sistema KERS erano le novità più eclatanti della Ferrari LaFerrari, presentata in occasione del Salone dell’Auto di Ginevra nel 2013. La supercar vantava tecnologie vicine a quelle delle monoposto di Formula 1. Il cuore pulsante era l’iconico 12 cilindri a V di 6.262 cm3. Si trattava dell’aspirato più potente mai montato su una Ferrari stradale, combinato con una parte elettrica. Nel complesso LaFerrari arrivava a sprigionare 963 cavalli. Le performance erano stupefacenti: da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, da 0 a 200 km/h in meno di 7 secondi e da 0 a 300 km/h in appena 15 secondi. La velocità massima dichiarata era di oltre 350 km/h. I 499 esemplari sono stati tutti venduti prima della presentazione ufficiale.

La Ferrari Enzo è un’altra perla rara. Venne realizzata in occasione dei 55 anni di attività della Casa modenese, dal 2002 fino al 2004 in soli 399 esemplari. Inizialmente erano previsti 349 esemplari, ma le richieste dei clienti furono troppe. Sotto al cofano equipaggiava un motore V12 di 65 gradi aspirato in posizione centrale di 5.998 centimetri cubici per una potenza di 660 CV. Ibrahimovic ha l’imbarazzo della scelta quando apre il suo garage.