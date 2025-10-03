Zlatan Ibrahimovic ha svelato il suo regalo di compleanno: l'ex calciatore è tra i pochi clienti di Ferrari ad aver acquistato una nuova F80

ANSA Zlatan Ibrahimovic si fa un regalo unico: è la nuova Ferrari

Zlatan Ibrahimovic festeggia oggi i suoi primi 44 anni e conferma, ancora una volta, la sua passione per le supercar e, in particolare, per i modelli Ferrari. Dopo aver incontrato Flavio Manzoni, responsabile del Centro Stile della Casa di Maranello, sul finire del mese di agosto, l’ex calciatore ha pubblicato un post su Instagram svelando al mondo il suo regalo di compleanno. Il garage di Ibrahimovic si arricchirà con un nuovo modello realizzato dall’azienda italiana. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito a quanto annunciato in queste ore.

Un regalo speciale

Il post che riportiamo qui di sotto mostra, per la prima volta, la nuova Ferrari di Ibrahimovic. L’esemplare in questione è una versione personalizzata della Ferrari F80, una delle novità più recenti della gamma del costruttore di Maranello, svelata lo scorso mese di ottobre come la nuova stradale più potente di sempre realizzata dal’azienda italiana. Per il momento, non ci sono informazioni aggiuntive sul modello e sulle personalizzazioni che lo caratterizzano. L’unica immagine disponibile è quella pubblicata sui social dall’ex calciatore che mostra l’esemplare con una particolare livrea nera.

Il “regalo” di compleanno potrebbe non essere ancora stato consegnato a Ibrahimovic (le prime F80 arriveranno entro fine anno come annunciato dalla Casa di Maranello) che, nel corso dei prossimi giorni, potrebbe tornare a postare sull’argomento mostrando le prime immagini reali del suo nuovo bolide. Ricordiamo che, lo scorso anno, sempre in prossimità del suo compleanno, Ibra aveva pubblicato sui social un altro “regalo”, un esemplare esclusivo di Ferrari SF90 XX Spider. In futuro, possiamo starne certi, ulteriori modelli di Maranello andranno ad arricchire la collezione dell’ex calciatore che, dopo una lunghissima carriera, è oggi impegnato nel ruolo di senior advisor del Milan.

La stradale più potente

La Ferrari F80 è una delle ultime creazioni della Casa di Maranello, che si prepara a presentare anche la sua prima elettrica nel corso dei prossimi mesi. La vettura è dotata di un sistema ibrido composto dall’ultima evoluzione del V6 di Ferrari, in grado di erogare una potenza di ben 900 CV. Al motore termico è abbinato un motore elettrico posteriore che porta la potenza complessiva del sistema a ben 1.200 CV. La coppia motrice disponibile può arrivare a 850 Nm. Le prestazioni sono, naturalmente, straordinarie. La F80 è in grado di raggiungere una velocità massima di 350 km/h.

Per quanto riguarda l’accelerazione, invece, la vettura è in grado di raggiungere i 100 km/h, partendo da ferma, in appena 2,15 secondi mentre ha bisogno di soli 5,75 secondi per poter toccare i 200 km/h. Come annunciato lo scorso anno al momento della presentazione, Ferrari realizzerà 799 esemplari della sua F80 che resterà in produzione fino alla fine del 2027. I prezzi partono da 3,6 milioni di euro ma i clienti possono personalizzare la vettura e, quindi, far aumentare il prezzo. Questo, senza dubbio, è il caso dell’esemplare di Ibrahimovic mostrato su Instagram che appare decisamente differente dalle immagini diffuse dall’azienda lo scorso anno, al momento del debutto della F80. I primi esemplari prodotti da Maranello saranno consegnati entro la fine dell’anno.