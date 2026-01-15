Perché in questa zona della Russia le auto restano accese tutta la notte

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online
Immagina di uscire di casa per andare al lavoro e trovare la tua auto trasformata in un blocco di ghiaccio indistruttibile. Non parliamo di un po’ di brina sul parabrezza, ma di metallo e fluidi che, a -50°C, cambiano letteralmente natura. Nelle regioni più remote della Russia, come a Yakutsk o Ojmjakon, questa non è un’ipotesi distopica, ma la realtà quotidiana.
In questi luoghi, tra i più freddi del pianeta, le regole della meccanica che conosciamo vengono riscritte. Ecco perché, per molti automobilisti siberiani, l’unica soluzione per avere un’auto funzionante al mattino è… non spegnerla mai con buona pace per l’inquinamento dell’aria.
Perché il freddo siberiano è nemico dei motori
Quando il termometro scende sotto i -40°C, l’auto smette di essere un sicuro mezzo di trasporto e diventa un ecosistema fragile. Il problema non è solo la batteria (che perde quasi tutta la sua capacità di spunto), ma l’intera fisica del veicolo
Fluidi solidificati: l'olio motore diventa denso come melassa, il liquido di raffreddamento può gelare nonostante l'antigelo e persino il gasolio rischia di trasformarsi in una sorta di gelatina paralizzante.
Meccanica "di vetro": le guarnizioni in gomma diventano fragili e possono frantumarsi al minimo movimento; i metalli si contraggono e i lubrificanti nei cuscinetti smettono di scorrere.
Il fattore Permafrost: in queste zone il terreno è perennemente ghiacciato. Se il calore di un'auto ferma dovesse sciogliere lo strato superficiale, il veicolo rischierebbe di sprofondare leggermente per poi rimanere letteralmente "incastrato" nel fango ghiacciato una volta spento il motore.
Strategie di sopravvivenza: non solo motori accesi
Per chi vive nel cuore della Siberia, mantenere l'auto operativa è un'arte che richiede misure estreme
Il motore "infinito": molti automobilisti lasciano l'auto accesa per l'intera notte (o per l'intero inverno!). Il consumo di carburante è considerato un male minore rispetto al costo di riparazione di un motore esploso o alla logistica impossibile di un riavvio a freddo.
Coperte termiche e "Nataša": si usano coperture speciali pesantissime (chiamate popolarmente "Nataša") che avvolgono l'intera vettura fino a terra, creando una bolla di calore che trattiene il calore residuo del motore e dello scarico.
Garage riscaldati (ma rari): chi può permette un garage riscaldato, ma anche in quel caso il passaggio repentino dai +10°C dell'interno ai -50°C dell'esterno causa uno stress termico enorme sui materiali.