Perché in questa zona della Russia le auto restano accese tutta la notte

Nelle regioni più remote della Russia, come a Yakutsk o Ojmjakon, non è un'ipotesi distopica, ma la realtà.

Foto di Virgilio Motori

Virgilio Motori

Redazione

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Pubblicato:

Perché in questa zona della Russia le auto restano accese tutta la notte
123rf

Immagina di uscire di casa per andare al lavoro e trovare la tua auto trasformata in un blocco di ghiaccio indistruttibile. Non parliamo di un po’ di brina sul parabrezza, ma di metallo e fluidi che, a -50°C, cambiano letteralmente natura. Nelle regioni più remote della Russia, come a Yakutsk o Ojmjakon, questa non è un’ipotesi distopica, ma la realtà quotidiana.

In questi luoghi, tra i più freddi del pianeta, le regole della meccanica che conosciamo vengono riscritte. Ecco perché, per molti automobilisti siberiani, l’unica soluzione per avere un’auto funzionante al mattino è… non spegnerla mai con buona pace per l’inquinamento dell’aria.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Divieti di circolazione