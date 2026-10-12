Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

123RF Concessionari auto delusi dagli incentivi

Per cambiare auto, pur avendo già in mano la fattura del nuovo veicolo bisogna sperare nella fortuna di essere estratti per avere lo sconto sulla rottamazione. Questo il procedimento adottato da Shanghai per accedere agli incentivi.

La Commissione per il Commercio cittadina ha prorogato la lotteria istantanea con cui si ottengono gli incentivi alla rottamazione, una formula che a prima vista sembra più una riffa di paese che una politica industriale, ma che in Cina non è affatto una novità.

Le lotterie sono infatti pratica comune per la gestione di fondi, o anche solo di prodotti di vario genere, visti i numeri della popolazione di uno stato come quello cinese.

Solo per i residenti di Shanghai

La misura riguarda esclusivamente chi vive nella metropoli. La lotteria è già partita il 1° ottobre e, con la proroga appena decisa, andrà avanti fino alla fine dell’anno. Per partecipare bisogna registrarsi sulla piattaforma ufficiale Shanghai Commerce, aperta ogni giorno dalle 7 alle 22.

Come anticipato, il meccanismo dell’estrazione non è un’invenzione dell’ultima ora. Tra l’altro in Cina viene usato da tempo anche per assegnare le targhe alle auto nuove, quindi i residenti di Shanghai ci sono abituati. Cambia solo il premio: stavolta in palio c’è un contributo per l’acquisto.

Come funziona

Il sistema è pensato per essere il più possibile automatico. La piattaforma si collega a quella nazionale dell’Amministrazione Fiscale Statale e controlla in tempo reale la fattura del nuovo veicolo. Se il documento supera la verifica, il cittadino entra nell’estrazione. Chi viene sorteggiato ottiene l’incentivo.

Da notare che la scelta tra rottamazione e permuta arriva solo dopo l’estrazione, non al momento della registrazione. Chi rottama la vecchia auto deve passare dal sistema nazionale di gestione della circolazione dei veicoli o dal mini-programma Car Trade-in. Chi preferisce la permuta può usare la stessa Shanghai Commerce oppure la piattaforma Che Xin Meng.

C’è anche un piccolo vantaggio per i meno fortunati: se la fattura è valida ma il nome non esce, si può ritentare ogni giorno fino alla chiusura dell’iniziativa. Per la Commissione è un sistema pensato per favorire i consumatori, e in effetti non c’è nessuna penalità per chi non viene estratto al primo colpo.

Non solo auto

La lotteria non è dedicata solo ai motori. Lo stesso schema vale per gli incentivi alla rottamazione di elettrodomestici e altri prodotti smart, in un mercato in cui lo Stato sceglie di sostenere i consumi con estrazioni a premi invece di distribuire i contributi a pioggia.

Un sistema completamente diverso da quello dei click day presenti alle nostre latitudini che contrappongono la velocità alla fortuna, puntando a prolungare nel tempo un contributo invece di vederlo finire in pochi giorni o, come è accaduto spesso per gli ecoincentivi, poche ore.

Al momento non è chiaro quanto siano grandi i premi né quante persone riusciranno ad accedervi, ma la scelta racconta bene la distanza tra i modelli di incentivo cinese e italiano, una scelta culturale oltre che pratica. Per quanto riguarda gli incentivi nel nostro paese al momento non è previsto nessun rinnovo.