123RF Auto precipita in piscina con madre e bimba a bordo

In Francia si stava per consumare un dramma a causa della guida maldestra di una automobilista. Teatro dell’assurdo episodio è il complesso sportivo comunale di La Ciotat, nel sud della Francia, nella regione del Rodano, dove una Jaguar ha terminato la sua corsa in una piscina. La vicenda si è concluso con il tempestivo intervento dei bagnini che sono riusciti a scongiurare il peggio.

Tutto è nato da un errore nel parcheggio di Paul-Éluard, nei pressi della piscina. L’automobilista avrebbe effettuato una manovra sbagliata, perdendo il controllo del veicolo. La vettura ha preso una traiettoria imprevista, schiantandosi contro la recinzione perimetrale della struttura sportiva e distruggendo la porta d’ingresso a vetri. La forza dell’impatto non è servita a evitare un volo dentro la vasca, lasciando i presenti attoniti. Se in quel momento ci fossero stati dei nuotatori nella piscina sarebbe stata una strage.

Il soccorso disperato

I bagnini in servizio, nonostante non avrebbero mai immaginato di dover salvare qualcuno in una vettura inabissata, si sono lanciati immediatamente per soccorrere le persone a bordo. In pochi secondi sono stati in grado di intervenire e portare in salvo la madre e la bambina. Il rischio di rimanere incastrate nell’abitacolo con la pressione dell’acqua era molto alto, ma fortunatamente nessuno ha riportato problemi fisici. Un immenso spavento per un crash che avrebbe potuto mietere numerose vittime in un orario di punta.

Le immagini dell’accaduto sono diventate virali sui social. In basso vi consigliamo di osservare il filmato pubblicato su Instagram dalla pagina di Huffpostitalia. Le due passeggere sono state portate a galla dai bagnini prima che la situazione potesse degenerare.

L’estrazione del veicolo

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera zona. Il Comune francese dovrà occuparsi delle operazioni di recupero del macchina dal fondo della piscina. Il complesso sportivo resterà chiuso al pubblico fino al completamento dei lavori di ripristino e alla verifica dell’agibilità della struttura. Misure necessarie per riprendere la normale attività nell’impianto natatorio. L’episodio, per fortuna, è avvenuto lo scorso 11 dicembre, poco dopo le 21, quando la piscina comunale aveva appena chiuso. La Jaguar berlina ha anche retto bene all’impatto.

La vettura britannica vanta una carrozzeria robusta e filante. Il design è stato curato, come per le altre sorelle della gamma, da Ian Callum. La X260 è molto simile alla prima serie della XF restyling, adottando un’evoluzione del linguaggio stilistico denominato J-Blade e introdotto sulla XF X250, con una silhouette sportiva. La XF è stata costruita su una piattaforma modulare chiamata iQ, garantendo un peso di 190 kg in meno rispetto alla vecchia generazione.

L’auto dispone di uno schema sospensivo indipendente sulle quattro ruote, con all’anteriore un doppio quadrilatero alto e al posteriore un multilink a 5 bracci. Al momento del lancio sul mercato era venduta con un motore a benzina V6 da 3,0 litri con compressore volumetrico e due motori diesel (2,0 turbo e un V6 3,0 litri biturbo). Dopo l’incidente sulla Jaguar mamma e figlia sono state soccorse dal personale medico. Entrambe non hanno riportato ferite e sono state dimesse dall’ospedale dopo alcune ore.