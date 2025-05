Fonte: 123RF Il sistema di rilevamento incidenti di un iPhone ha salvato un automobilista

La tecnologia può fare la differenza in caso di incidente. Oltre ai tanti sistemi di sicurezza che consentono di rendere più sicura la circolazione e più resistente il veicolo in caso di sinistro, anche uno smartphone può risultare fondamentale, velocizzando l’arrivo dei soccorsi. In caso di incidente grave, infatti, ogni secondo è prezioso e per chi è stato coinvolto nel sinistro è molto importante che i servizi di pronto intervento arrivino in tempi rapidi.

Le nuove funzioni degli smartphone più moderni possono rilevare automaticamente l’incidente e avvisare subito i soccorsi. Una dimostrazione dell’efficacia di questi sistemi arriva da un caso registrato in Spagna e riportato dal Majorca Daily Bulletin. Il caso in questione riguarda un incidente che ha coinvolto l’auto di un automobilista di 22 anni. Dopo l’impatto, il giovane ha perso i sensi ma il suo iPhone è riuscito a rilevare l’impatto allertando il pronto intervento.

Cosa è successo

Il sinistro è avvenuto all’alba di domenica 18 maggio. Un’auto si è ribaltata e il conducente di 22 anni ha perso i sensi dopo l’impatto, riportando anche lesioni gravi. Dopo l’incidente, l’iPhone ha avviato una chiamata di emergenza al 112. Il servizio di pronto intervento ha ricevuto la chiamata ed è riuscito a geolocalizzare il telefono. In questo modo, i soccorsi sono intervenuti subito sul luogo del sinistro.

L’automobilista è stato trasferito in un ospedale vicino. L’intervento automatico dell’iPhone dopo l’incidente stradale è stato determinante e ha consentito ai soccorsi di entrare in azione nonostante il conducente avesse perso i sensi e, essendo da solo sul luogo del sinistro, non c’era nessun altro che avrebbe potuto richiedere aiuto.

Come funziona

Il sistema che consente di avvisare direttamente i soccorsi è disponibile su iPhone ma anche su altri smartphone oltre che con alcuni smartwatch. Per quanto riguarda gli iPhone, il sistema si basa sulla funzione Rilevamento incidenti, introdotta da alcuni anni da Apple sui suoi smartphone e anche su alcuni modelli di Apple Watch. Utilizzando i sensori integrati nel dispositivo (accelerometro, giroscopio, microfono, GPS e barometro), oltre a una serie di algoritmi per l’elaborazione dei dati, il dispositivo è in grado di rilevare un sinistro.

In questi casi, apparirà sullo schermo un conto alla rovescia che avvisa l’utente in merito all’imminente avvio di una chiamata al servizio di emergenza. Se l’utente non annulla la chiamata (perché, ad esempio, ha perso i sensi), l’iPhone si metterà in contatto con il servizio di pronto intervento locale (in Europa è il 112) andando anche a condividere la posizione, nel caso in cui il GPS per la geolocalizzazione sia attivo. Il sistema prevede anche l’invio di una notifica ai contatti di emergenza impostati dall’utente.

Questa funzione è attiva di default su tutti i modelli compatibili ed è personalizzabile andando in Impostazioni > SOS emergenze. Bisogna sottolineare che il meccanismo di allerta del pronto intervento non richiede una connessione dati attiva. Per utilizzare Rilevamento incidenti è necessario avere un iPhone 14 (o modelli successivi) e iOS 16 (o versioni successive del sistema operativo). È possibile utilizzare anche un Apple Watch Series 8, SE 2 o Ultra (o modelli successivi) con watchOS 9 (o versioni successive). Tutti i dettagli sul funzionamento sono disponibili sul sito di supporto di Apple.