Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Più di una settimana dispersi nel traffico: l'odissea degli italiani al volante

Lo sguardo fisso sullo specchietto retrovisore, il riflesso rosso delle luci dei freni che danza stancamente sull’asfalto bagnato e il nervosismo che corre lungo la schiena mentre l’orologio segna inesorabilmente il ritardo. Per milioni di italiani, questa non è una scena tratta da un film drammatico, ma la cruda realtà del “commuting”, quel pendolarismo casa-lavoro che trasforma le auto da simboli di libertà in vere e proprie prigioni di metallo. Uno studio condotto da Autotrader nel dicembre 2025 su 15 Paesi rivela un dato che fa riflettere: mediamente, un automobilista del Belpaese trascorre bloccato nel traffico 8 giorni, 16 ore e 48 minuti ogni anno.

Questa “prova di resistenza” quotidiana ci colloca al settimo posto nella classifica mondiale dei pendolari più tartassati, superando di circa 11 ore la media globale. Sebbene in Paesi come il Sudafrica o l’India la situazione sia ancora più estrema, superando i dieci giorni l’anno al volante, l’Italia vive un paradosso tutto suo, dove la congestione urbana è diventata parte integrante del paesaggio.

La geografia dello stress

Non è un caso che per l’88% dei guidatori italiani la congestione stradale rappresenti la principale fonte di stress. Il fenomeno morde con particolare ferocia nelle grandi metropoli come Roma e Milano, dove il Grande Raccordo Anulare e le Tangenziali meneghine diventano teatri di code interminabili che si snodano per tutta la settimana. In questo scenario, l’auto subisce una metamorfosi: da semplice mezzo di trasporto a “salotto” improvvisato.

Per alleviare il fastidio del tempo percepito come “sprecato”, l’84% degli automobilisti ha scelto di rifugiarsi nell’intrattenimento, trasformando l’abitacolo in un luogo dedicato all’ascolto di musica, podcast o audiolibri. È proprio dentro la macchina che molte persone riescono a ritagliarsi un momento di svago che la frenesia della giornata lavorativa altrimenti negherebbe.

Inoltre, la speranza di un cambiamento risiede spesso nell’evoluzione tecnica: il 61% dei guidatori è convinto che un’auto nuova renderebbe il tragitto meno snervante, puntando su una tecnologia di bordo migliorata (63%) e su una maggiore efficienza nei consumi (44%).

Una nuova filosofia della produttività

Oltre allo stress, emerge un desiderio profondo: il 65% degli intervistati esprime la volontà di sentirsi più produttivo durante queste ore d’attesa forzata. Ma cosa significa essere produttivi quando si è imbottigliati tra un rondò e un cantiere? Secondo l’esperta di produttività Emily Austen, non si tratta necessariamente di lavorare. Esiste una nuova prospettiva “filosofica” secondo cui pianificare con cura una playlist o proteggere il proprio umore riducendo i processi decisionali durante il viaggio è, a tutti gli effetti, un atto produttivo.

Mentre si attende che la guida autonoma diventi una realtà sicura e diffusa per liberare finalmente le mani e la mente del conducente, il confronto con il resto d’Europa offre spunti interessanti. Se l’Irlanda e la Grecia superano i nove giorni di pendolarismo, la Spagna si conferma come il “paradiso” della categoria: qui si resta al volante “solo” per 6 giorni, 18 ore e 43 minuti l’anno, una differenza abissale rispetto al calvario italiano.

Per l’italiano medio il tragitto casa-lavoro rimane una sfida quotidiana. Tra le note di una canzone o le parole di un narratore digitale, i pendolari cercano di difendere quella serenità che l’asfalto cittadino tenta ogni giorno di sottrarre loro, cercando di trasformare quasi nove giorni di vita “persa” in un momento di personale, seppur forzato, isolamento rigenerativo.