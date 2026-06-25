Getty Images Musiala senza patente: che cos'è successo al campione tedesco

Il pass per la fase a eliminazione diretta è già stato staccato dopo le prime due giornate, ma non per questo la Germania sottovaluterà la partita in programma stasera contro l’Ecuador. Nell’ultima giornata del Gruppo E dei Mondiali 2026, la Nazionale tedesca cercherà di confermarsi come una delle principali candidate alla vittoria finale, trascinata anche da Jamal Musiala, uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

Nonostante sia solo un classe 2003, il campione del Bayern Monaco ha già ottenuto la propria consacrazione nel firmamento europeo, ma fuori dal campo sta ancora facendo i conti con le conseguenze di un incidente avvenuto oltre un anno fa. Il 13 aprile 2025, sull’autostrada A8, il centrocampista viaggiava a 194 km/h in un tratto dove il limite era fissato a 120 km/h. Da quell’episodio è nato un iter giudiziario conclusosi nei primi mesi del 2026 senza indulgenze, visto che, oltre a una multa, si è visto revocare la patente.

L’incidente in autostrada

In pieno pomeriggio Musiala stava percorrendo la A8 in direzione Salisburgo, nei pressi di Neubiberg, con la sorella minore seduta accanto a lui, mentre sotto lavoravano gli oltre 600 CV di una Audi RS e-tron GT, una delle elettriche più potenti costruite dalla Casa di Ingolstadt. Secondo la ricostruzione fornita dalla Procura di Monaco, il calciatore tentò un sorpasso senza accorgersi di una Volkswagen Golf che circolava alla sua destra. Il contatto avvenne a velocità elevatissima e procurò ferite lievi alle persone a bordo della Golf, un uomo di 30 anni e una donna di 26. Musiala e la sorella non riportarono conseguenze fisiche.

Il giocatore si fermò subito per verificare le condizioni delle altre persone coinvolte. Il bilancio economico fu pesante: i danni complessivi vennero stimati intorno ai 200.000 euro. Entrambe le vetture risultarono compromesse in modo irreparabile e anche le barriere laterali dell’autostrada rimasero coinvolte nell’impatto.

Musiala ha poi riconosciuto di aver causato l’incidente e accettato le conseguenze. La fortuna, in una situazione simile, è stata soltanto una: nessuno ha riportato ferite gravi. A quasi 200 km/h, una distrazione durante un sorpasso può avere un esito ben diverso. A metà febbraio è scattata pure la revoca della patente: un nuovo documento non potrà essergli rilasciato prima che siano trascorsi nove mesi da quando il decreto è diventato definitivo. Pertanto, Musiala dovrà restare senza patente almeno fino all’autunno, quando potrà avviare l’iter necessario per tornare al volante.

Ecuador-Germania: velocità in campo

Le vicissitudini alla guida non tolgono nulla al talento di Musiala. E da lui i tifosi si aspettano molto anche in Ecuador-Germania, partita in programma questa sera alle 22 italiane al New York New Jersey Stadium. Reduce dal 7-1 contro Curaçao e dal 2-1 in rimonta sulla Costa d’Avorio, l’undici tedesco arriva all’ultima giornata con sei punti, forte dell’accesso già conquistato ai sedicesimi di finale.

Sul fronte opposto della barricata, l’Ecuador attende ancora di realizzare il suo primo goal nel torneo e ha disperato bisogno di aggiudicarsi l’intera posta per tenere aperto il discorso qualificazione. La Germania può permettersi qualche rotazione, ma Musiala resta uno dei giocatori capaci di cambiare una partita con un’accelerazione. Stavolta, però, la velocità dovrà restare confinata al rettangolo verde.