Ufficio Stampa Porsche/Getty Images Jannik Sinner accelera nella notte di Monte-Carlo con Laila e la sua nuova Porsche da 480 CV

In una notte rientrano le voci. Jannik Sinner e Laila Hasanovic si sono fatti vedere in rispettiva compagnia a Montecarlo, spazzando via con i fatti le indiscrezioni che riferivano di una coppia ormai al capolinea. Mentre il tennista azzurro collezionava trionfi tra Australia e Stati Uniti, la modella era assorbita dal lancio del suo brand a Copenaghen, ma la lontananza non ha raffreddato i sentimenti. Oltre alla bellissima 25enne danese, qualcos’altro ha catturato l’attenzione dei paparazzi appostati fuori dal celebre ristorante Cipriani: una Porsche 911 Carrera GTS (serie 992.1), l’ultima aggiunta alla già ricca collezione dello sportivo.

Il fascino dell’ultima “pura”

Ormai la vocazione corsaiola di Sinner è conclamata. La Porsche 911 va a fare compagnia a mostri sacri come la Ferrari 812 Competizione e l’Audi RS6 Legacy Edition preparata da ABT. Prodotta tra il 2021 e il 2024, la generazione 992.1 ha un dettaglio che vale oro per i collezionisti: è l’ultima GTS esclusivamente termica. In rottura con la tradizione, il costruttore tedesco ha, infatti, deciso di fare diventare il modello ibrido, nonostante molti appassionati guardino con sospetto la svolta tecnologica.

Sotto il cofano posteriore “urla” un boxer 6 cilindri 3.0 biturbo capace di scatenare sull’asfalto 480 CV e una coppia motrice di 570 Nm. Numeri talmente elevati da conferire alla creatura di Stoccarda uno scatto da 0 a 100 in circa 3,3 secondi e una velocità massima di 311 km/h, a metà tra l’eleganza della Carrera S e l’estremismo della GT3.

Tecnologia da pista per l’uso quotidiano

Rispetto a una Carrera standard, la versione ordinata da Jannik parte già in modalità “track oriented”. L’assetto PASM sport è ribassato di 10 mm, i supporti motore sono attivi e l’impianto frenante è lo stesso, potentissimo, derivato dalla 911 Turbo. Il design, sobrio ma cattivo, prevede inserti neri lucidi, cerchi monodado (opzionali) da 20″ davanti e 21″ dietro, e i tipici interni in Race-Tex. All’interno un display centrale da 10,9” affianca il classico contagiri analogico centrale, un elemento difeso a spada tratta dai fan contro il passaggio al tutto digitale del capitolo successivo.

Un garage da numero 1

Nonostante lo stile di vita discreto e quasi spartano adottato da Jannik fuori dal campo, la sua passione per le quattro ruote continua a offrire degli spunti interessanti. La Porsche 911 GTS, che con una configurazione realistica supera facilmente i 200.000 euro, va ad aggiungersi a una collezione di altissimo livello. Nel garage monegasco del tennista trovano spazio le già menzionate Ferrari 812 Competizione (un mostro V12 da oltre 800 CV) e Audi RS6 Legacy Edition firmata ABT, da molti ritenuta la station wagon definitiva, mettendo a disposizione tanto spazio e uno spunto da velocista.

Dopo la cena al Cipriani, Jannik e Laila si sono allontanati rapidamente a bordo della sportiva grigio metallizzato, inseguiti dagli ammiratori in cerca di un selfie. Sinner, fedele al suo carattere riservato, non ha concesso gesti eclatanti, mentre volge lo sguardo alla prossima stagione sulla terra battuta quando la rivalità con Carlos Alcaraz potrebbe regalare ulteriore spettacolo. Nella Porsche 911 GTS, un pezzo d’arte meccanica fedele alla tradizione della Casa, c’è l’essenza della persona, un ragazzo d’altri tempi che corre verso il futuro a 300 all’ora.