“Il conducente, in evidente stato di alterazione, guidava una Jeep Barbie color rosa“. Se l’improbabile mezzo di spostamento avrebbe già insinuato qualche sospetto, i test alcolemici hanno dissipato ogni dubbio. È successo a Prince George, in Canada, dove una pattuglia della Royal Canadian Mounted Police si è trovata davanti a una scena tanto comica quanto pericolosa: un adulto, di corporatura normale, che percorreva la 15th Avenue a bordo di una minuscola Wrangler rosa shocking, edizione Fisher-Price. Una trovata da barzelletta, costata però un arresto per guida in stato alterato e violazione della sospensione della patente.

Senza patente né assicurazione

Dopo un attimo di incredulità e risate represse, i poliziotti hanno dovuto fare ciò che impone il regolamento: accendere sirene e lampeggianti, intimare l’alt e fermare il bizzarro conducente.

“Il controllo è stato inevitabile”

ha confermato il caporale Jennifer Cooper, responsabile relazioni con i media della RCMP di Prince George. Per la legge canadese, infatti, qualunque veicolo mosso da energia diversa da quella muscolare – quindi anche una Jeep giocattolo a batteria – richiede patente e assicurazione.

Tuttavia, l’uomo, dal volto familiare alle Forze dell’Ordine, non aveva né l’una né l’altra; anzi, nel corso delle verifiche è emerso che la sua licenza di guida era già stata sospesa. Oltre a circolare con un mezzo improprio, lo faceva in violazione di un divieto categorico. Se il caso fosse finito lì, sarebbe bastato il grottesco, invece gli agenti hanno deciso di approfondire, e la sorpresa è diventata un caso giudiziario.

L’alcol come aggravante

Nonostante stesse seduto su un guscio di plastica rosa pensato per bambini di sei anni, il conducente è stato sottoposto all’alcoltest risultando ubriaco e così la situazione, già surreale, si è trasformata in reato: arresto immediato per guida in stato di ebbrezza e violazione della sospensione della patente.

La RCMP ha voluto precisare che, a prescindere da quanto appaia innocuo, se il mezzo non è mosso da forza muscolare allora ricade nella normativa, con tutto ciò che ne comporta. L’uomo dovrà comparire in tribunale a dicembre e, anche se non si chiama Ken, di certo sarà ricordato come il conducente della “Jeep Barbie ubriaca”, niente a che vedere con la Maserati Grecale in tiratura limitata.

Un giocattolo nato per altri scopi

Il veicolo protagonista, la Barbie Wrangler Fisher-Price, è un classico delle camerette nordamericane: a batteria ricaricabile, venduta come sogno rosa per bambine, dispone di due posti e presenta un’estetica volutamente kitsch. Nessuno avrebbe mai pensato di vederla spuntare in mezzo al traffico cittadino, condotta da un adulto determinato a sfidare la logica e la legge.

La prima reazione degli agenti è stata inevitabilmente di ilarità, poi però ai loro occhi ha prevalso l’atteggiamento da irresponsabile, anche perché, in presenza di un incidente e l’assenza di assicurazione avrebbe complicato qualunque risarcimento. A dicembre il guidatore risponderà in aula di accuse pesanti come la guida in stato di ebbrezza, violazione della sospensione della patente e mancanza di copertura, tutto per qualche minuto di gloria a bordo di un giocattolo rosa. A Prince George la storia rimarrà negli annali locali come la corsa più improbabile mai vista sfociata nel penale.