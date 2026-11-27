Ufficio Stampa Fiat/Getty Images Jimi Hendrix a Roma su una Fiat 500: il ricordo di Patty Pravo

Certe notti non le puoi scordare, nemmeno se lo volessi. Sulle affollate strade romane, verso la fine degli anni Sessanta, Patty Pravo ha potuto viaggiare accanto al grande Jimi Hendrix, che, se solo fosse ancora qui, festeggerebbe i suoi 84 anni il 27 novembre. Ma il destino ha avuto altri piani per il musicista di Seattle, morto a Londra nel 1970, a soli 27 anni. Di quella serata a bordo di una Fiat 500 bianca ha parlato la cantante veneziana lo scorso 31 marzo, alla presentazione del suo album Opera alle Gallerie d’Italia di Napoli.

In giro per Roma

Negli anni Sessanta al civico 9 di via Tagliamento si ritrovavano i ragazzi della Roma beat. Al Piper si esibiva una giovanissima Nicoletta Strambelli, destinata a diventare famosa con il nome di Patty Pravo. Il locale era frequentato pure da musicisti stranieri e la cantante ebbe occasione di conoscere Hendrix, in compagnia del quale si ritrovò una sera a bordo di una 500, lontano dai riflettori del palcoscenico.

Un amico era andato a prendere la cantante al Piper a bordo di una Fiat 500 bianca. Malgrado sia trascorso oltre mezzo secolo, Patty Pravo ricorda ancora il vistoso cappello indossato dal chitarrista e il fumo che riempiva l’abitacolo della macchina. “Ci siamo fatti un lungo giro per Roma”, ha raccontato l’artista ai presenti all’incontro napoletano.

In un’intervista concessa al Corriere della Sera nel marzo 2025, la cantante aveva aggiunto un particolare spassoso alla vicenda. Una pattuglia della Polizia aveva fermato la 500 e, a quanto pare, gli agenti avevano riconosciuto Patty Pravo, mentre l’identità del passeggero americano era sfuggita loro. Il gruppo aveva così potuto riprendere il suo giro tra le vie della Città Eterna.

La Fiat che ha motorizzato l’Italia

Ci piacerebbe sapere a quale serie appartenesse la 500 su cui viaggiarono i due artisti e che fine abbia fatto. Ma, salvo sorprese, non lo scopriremo mai. Sul finire degli anni Sessanta la Cinquina aveva già una decina d’anni alle spalle, disegnata da quel geniaccio della matita di nome Dante Giacosa, messosi all’opera con il compito di contenere i costi rispetto alla 600. Al debutto, il 4 luglio 1957, costava 490.000 lire.

Sotto il cofano posteriore della prima 500 lavorava un bicilindrico raffreddato ad aria di 479 cc, da 13 CV, sufficiente a raggiungere gli 85 km/h. Non che i cavalli del motore fossero il primo dei pensieri degli acquirenti. Con una carrozzeria di neanche tre metri, viene da chiedersi quanto stesse comodo Hendrix sul divanetto posteriore.

Già dal 1965 la Fiat vendeva la 500 F, sulla quale aveva invertito il senso di apertura delle portiere rispetto alle serie precedenti. Il motore di 499,5 cc erogava 18 CV. Un esemplare della F è oggi custodito al Museum of Modern Art di New York, dove la piccola Fiat ha ottenuto un posto nella collezione permanente.

A bordo della 500 milioni di italiani hanno vissuto le prime vacanze in automobile e imparato a godersi il tempo libero fuori casa. Nella memoria di Patty Pravo rimane la macchinetta bianca sulla quale, una sera di tanti anni fa, ha viaggiato insieme a uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi.