Ufficio Stampa Ford Una vecchia Ford Ka diventa una Ferrari: ecco la Karrari

Nel cuore del Brasile, tra le strade trafficate di San Paolo, un’idea folle ha preso forma, trasformando una modesta utilitaria in un fenomeno virale che sfida le convenzioni e strappa un sorriso. Il suo nome è Karrari, una parola che da sola racchiude l’essenza di una parodia geniale e audace. Nata dalla visione e dalla tenacia di Daniel dos Santos, meglio conosciuto online come Daniel Graxinha, un imprenditore brasiliano con una passione smodata per le personalizzazioni automobilistiche, questa creazione è ben più di una semplice macchina: è un’opera simpatica che dimostra un alto picco di ingegno.

Fatale fu una Ford Ka

Tutto è iniziato con una Ford Ka rotta, un punto di partenza improbabile per sviluppare una supercar. Ma Daniel non era interessato a un semplice wrap lucido o a un kit estetico. Il suo obiettivo, infatti, era ben più ambizioso: trasformare una delle city car più comuni in una finta supercar. Ci sono voluti cinque anni di lavoro e dedizione per dare forma a questa vettura che, sebbene nessuno l’avesse chiesta, ora tutti desiderano vedere. Il nome “Karrari” è un brillante gioco di parole tra “Ka” e “Ferrari”. Tale ironia si estende fino al logo, dove il celebre Cavallino Rampante è stato sostituito da un asino sorridente, un tocco di umorismo che sottolinea la natura giocosa del progetto.

Sotto il cofano, però, non c’è traccia di cavalli da corsa, né di prestazioni da brivido. La meccanica è rimasta quella originale della Ford Ka, l’umile motore 1.0 da 53 CV, sufficiente per andare in giro senza troppi “grilli per la testa”. La Karrari non punta sulla velocità, ma sui dettagli che, a detta di molti, “farebbero impallidire una tuning car da copertina”. È qui che la trasformazione si rivela in tutta la sua magnificenza. Gli interni, per esempio, sono stati rivestiti interamente in Alcantara, un materiale solitamente associato a vetture di lusso e ad alte prestazioni. I sedili sportivi, invece, sono abbinati a vistose cinture di sicurezza gialle, che richiamano lo stile sportivo. Infine, il cruscotto è stato sostituito da un display digitale, e sono stati integrati due schermi multimediali, conferendo all’abitacolo un’aura di modernità e opulenza. Persino il tetto è stato oggetto di un’ingegnosa modifica, con una variante apribile prelevato da un’Audi Q3.

Un mare di dettagli

Anche l’esterno della Karrari è un trionfo di dettagli inaspettati. Il volante in fibra di carbonio, sebbene sia “made in China”, contribuisce a conferire l’atmosfera da supercar alla piccola utilitaria. La vera sorpresa, però, sono i cerchi, autentici Ferrari, che aggiungono un tocco di esclusività inconfondibile. Le portiere, poi, sono state modificate per aprirsi ad ala di gabbiano, una caratteristica particolare che eleva il livello di creatività di questo oggetto. Per realizzare questa base di partenza per il “giochino”, Daniel ha investito l’equivalente di 2.900 dollari. Una “follia”? Probabile, ma il risultato è innegabilmente accattivante.

I rischi legali

Tuttavia, questo progetto singolare non è esente da rischi. Daniel è ben consapevole dei potenziali rischi legali derivanti dalla sua creazione. Per precauzione, ha accuratamente evitato qualunque riferimento diretto alla Ferrari nei marchi o nei nomi. Nonostante ciò, il rischio di una diffida da parte della Casa di Maranello resta alto, poiché la Ferrari è nota per non prendere affatto alla leggera chi copia anche solo da lontano le sue forme. Questo aggiunge una tensione sottile alla storia della Karrari, un promemoria che l’arte della parodia può avvicinarsi pericolosamente alla violazione dei diritti d’autore. In ogni caso, è meglio non sfidare il Cavallino su un territorio scivoloso come quello del copyright, altrimenti della Karrari resterebbe solamente un lontano ricordo.