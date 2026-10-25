Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Tra un Gran Premio e l’altro, anche i piloti di Formula 1 possono urtare una staccionata e commettere piccoli errori alla guida. Stavolta è stato il turno di Kimi Antonelli, finito sotto i riflettori per i motivi sbagliati.

Il giovane talento italiano della Mercedes, atteso ad Austin con il primo match point mondiale in tasca, si è concesso una pausa dagli impegni in pista per dedicarsi a un’attività decisamente meno adrenalinica: le riprese di uno spot pubblicitario. Il risultato, però, è stato tutt’altro che perfetto. Testimone dell’errore è stato Russell che ha riso, rendendo virale un momento di leggerezza.

Giornata di riprese

Prima di tuffarsi nel weekend del Gran Premio degli Stati Uniti, Antonelli e il compagno di squadra George Russell hanno trascorso parte del loro tempo negli USA impegnati nelle riprese promozionali della nuovissima Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, l’auto stradale più potente mai realizzata dalla casa di Stoccarda, con un valore che si aggira tra i 150mila e i 200mila euro a seconda degli allestimenti scelti.

Non si tratta di un’auto qualunque: sotto il cofano nasconde tre motori elettrici capaci di generare complessivamente 1.169 cavalli, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in appena 2,1 secondi e una velocità massima che sfiora i 300 km/h. A dare energia a questo bolide ci pensa una batteria da 106 kWh, che garantisce fino a 700 chilometri di autonomia.

Proprio mentre le telecamere erano pronte a immortalare ogni istante, Kimi ha commesso un errore che capita più spesso di quanto si pensi anche a chi guida monoposto da oltre 300 km/h: invece di inserire la prima marcia, ha innestato la retromarcia, andando a sbattere contro una staccionata di legno posizionata alle sue spalle.

Fortunatamente la velocità era minima, praticamente a passo d’uomo, e l’unico danno reale è stato causato a un listello della staccionata che si è staccato nell’urto; la vettura fortunatamente è rimasta intatta.

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La reazione di Russell

A bordo della stessa auto, ma in una colorazione diversa, c’era proprio Russell, che si trovava accanto ad Antonelli nel momento esatto dell’episodio.

Il britannico non è riuscito a trattenere le risate di fronte alla scena, arrivando persino a indicare scherzosamente al compagno di squadra quale fosse il senso di marcia corretto, come se Kimi avesse bisogno di ripassare le basi della guida.

Un siparietto che ha strappato il sorriso anche allo stesso protagonista dell’incidente, visibilmente imbarazzato ma pronto a prenderla con ironia, tanto da chiedere subito se l’auto fosse rimasta integra. Una volta ritrovata la marcia giusta, Antonelli è ripartito regolarmente, regalando alle telecamere il resto delle riprese senza ulteriori intoppi.

Subito virale

Il video dell’episodio, pubblicato sui canali social legati al marchio tedesco, non ha impiegato molto a fare il giro del web, rimbalzando tra appassionati di motori e semplici curiosi divertiti dalla scena.

D’altronde vedere un pilota di Formula 1, abituato a gestire vetture dalle prestazioni estreme a velocità folli, incespicare in una manovra che qualsiasi neopatentato svolge senza troppi pensieri ha un che di genuinamente comico.

Un momento di spensieratezza capitato nel pieno di una stagione pesantissima per Antonelli, che ad Austin si gioca una fetta importante del suo sogno mondiale: con 125 punti di vantaggio sugli inseguitori al termine del weekend texano, il pilota italiano potrebbe infatti laurearsi campione del mondo a soli vent’anni, scrivendo una pagina di storia per il motorsport italiano.