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Se le monoposto di Formula 1 non sembrano avere più segreti per Kimi Antonelli, forse sarebbe il caso di prendere qualche lezione extra sui motoscafi. Autore di una stagione memorabile, coronata con la conquista del titolo di campione del mondo (il più giovane della storia), il pilota bolognese porta avanti gli impegni in pista e li alterna a esperienze insolite, dove la voglia di mettersi in gioco non manca affatto. A Las Vegas, dove si terrà il Gran Premio questo week-end, il baby prodigio del motorsport ha pensato di mettere alla prova le sue abilità di guida su un’imbarcazione. Com’è andata? Bene, ma non benissimo: il video che gira sui social rivela quanto abbia ancora da imparare.

Una gara di motoscafi davanti al Bellagio

Nel lago artificiale del Bellagio, un’attrazione rinomata della città americana, Marriott Bonvoy ha deciso di organizzare un evento unico: al posto del consueto spettacolo delle fontane, i turisti hanno potuto assistere a un’insolita gara di motoscafi.

Il 18 novembre, cinque iscritti al programma fedeltà della catena alberghiera americana, accompagnati da altrettanti ospiti, si sono messi alla prova su un percorso preparato ad hoc insieme alla Mercedes-AMG Petronas.

Alla sfida hanno preso parte anche Antonelli e il suo compagno di squadra George Russell, abituati a misurarsi con avversari di altro stampo. Le fontane del Bellagio, uno dei simboli della città del Nevada, hanno così fatto da cornice a una gara nella quale non contavano la potenza delle monoposto o la gestione degli pneumatici. Erano piuttosto richieste dimestichezza con il timone e capacità di adattarsi a un mezzo che risponde ai comandi in maniera completamente diversa da un’automobile.

Kimi perde il controllo: il video

Ad agitare le acque (in tutti sensi) ci ha pensato il “nostro” Kimi. Durante la sua prova, il giovane campione ha avuto qualche difficoltà a controllare il motoscafo, finendo per sbattere: un imprevisto che ha offerto una scena impensabile agli appassionati di Formula 1, ormai abituati a vedergli doppiare gli avversari sui circuiti.

La gara ha riservato un’ulteriore sorpresa. Nonostante l’esperienza nelle competizioni automobilistiche, i due piloti Mercedes non sono riusciti a ottenere il miglior tempo. Antonelli e Russell hanno registrato una media di 43,63 secondi nelle rispettive prove, contro i 38,72 secondi di Steve e Randal Ryckebosch, due partecipanti all’iniziativa Marriott Bonvoy. Quasi cinque secondi di differenza, sufficienti a lasciare i professionisti della velocità alle spalle degli ospiti.

L’evento rientrava nelle iniziative organizzate in occasione del Gran Premio di Las Vegas, in programma il 22 novembre. Ai partecipanti selezionati Marriott Bonvoy ha offerto anche un soggiorno di quattro notti al Bellagio e l’accesso alle tribune del circuito cittadino, con vista sulla zona di partenza e arrivo e sulla corsia dei box.

Nel caso di Antonelli si è trattato di una parentesi lontana dalla pressione del Mondiale, aggiunto al palmarès pochi giorni fa in Messico. Il ventenne bolognese è diventato campione del mondo al termine di una stagione che lo ha consacrato tra i protagonisti della Formula 1, ma a Las Vegas ha scoperto che vincere sulle quattro ruote non garantisce gli stessi risultati sull’acqua.