Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini/Getty Images La Lamborghini Gallardo di David Beckham è stata venduta all'asta

C’è chi colleziona figurine, chi maglie autografate… e poi c’è chi si porta a casa una Lamborghini Gallardo guidata da David Beckham. Sì, proprio lui: il golden boy del calcio inglese, ex Manchester United e Real Madrid, marito di Victoria, imprenditore, icona di stile. Uno che non ha mai scelto un’auto a caso. Così gli outfit, così le meraviglie a quattro ruote le ha sempre scelte come estensione della sua personalità. Sabato 30 marzo, alla casa d’aste Venette (nella regione francese dell’Oise), la sua Gallardo del 2004 ha fatto battere più cuori di un cimelio napoleonico. E non è un modo di dire: tra pezzi d’art déco e rarità da museo, il bolide di Sant’Agata Bolognese ha rubato la scena, nonostante la folta e agguerrita concorrenza.

Una supercar con pedigree da fuoriclasse

Beckham comprò la Lambo nuova il 27 agosto 2004, mentre stava vivendo il suo momento “Galactico” con il Real Madrid. Aveva 29 anni, la Champions League già in tasca e un garage che definire interessante è poco. Per vent’anni ha tenuto stretto questo bolide, curandolo come si cura un ricordo importante: appena 9.900 chilometri km (convertiti dalle miglia), revisione ufficiale Lamborghini nel 2019, controlli tecnici anche dopo il passaggio a un nuovo proprietario nel 2023. Insomma, più che una supercar, un pezzo di storia su ruote in perfette condizioni.

Era già leggenda

Lanciata nel 2003, la Gallardo fu la risposta di Lamborghini alla Ferrari, con un tocco tedesco aggiuntivo: il progetto venne seguito da Audi, che aveva appena rilevato il marchio italiano. Il nome? Preso da una razza di tori da combattimento. E la scheda tecnica è altrettanto interessante:

Motore V10 da 5 litri, 500 cavalli

da 5 litri, 500 cavalli Trazione integrale

Accelerazione da 0 a 100 in 4,5 secondi

Velocità massima: 309 km/h

Telaio in alluminio, sospensioni raffinate, freni da pistaLinea compatta, cofano corto, stile che ancora oggi non ha perso un grammo di fascino

Linea compatta, cofano corto, stile tuttora in grado di conservato inalterato il suo fascino. Nel corso degli anni, la Gallardo ha avuto diverse evoluzioni, spingendosi fino a 570 cavalli, prima di cedere il testimone alla Huracan nel 2013. Alla fine, un partecipante all’asta se l’è portata a casa per 139.000 euro. Meno dei 157.064 euro pagati da Beckham (anche global ambassador delle Maserati) all’epoca, ma in questo caso il valore reale va oltre i numeri.

Da collezione, ma con anima

La Gallardo passata di mano porta la firma di una personalità rimasta al centro dei riflettori, lascito di un mito da copertina, ieri e oggi, complice il matrimonio con l’ex Spice Girl Victoria. E il fatto che sia stata battuta a un prezzo inferiore al valore iniziale non ne sminuisce il prestigio: è un colpo grosso per chi l’ha comprata, e un segno chiaro dell’appeal delle auto con una storia alle spalle. Parlano a chi sa ascoltarle.

Tra collezionisti, appassionati di calcio e feticisti del V10, la vendita ha messo d’accordo chiunque. Una macchina elegante, rabbiosa, con un passato da leggenda e ancora tutta la vita davanti. E con solo il 10% di commissione sull’asta, viene quasi voglia di mettersi a contare le monetine sul comodino.