Ufficio Stampa Lamborghini Lamborghini Tecnomar 63: in vendita lo yacht da 3,15 milioni

Associare Lamborghini alle supercar viene quasi automatico, ma il Toro ha trovato il modo di farsi riconoscere pure lontano dall’asfalto. Il Tecnomar for Lamborghini 63 prova a trasferire proprio questo carattere sull’acqua e a guardarlo si capisce subito da quale famiglia provenga. Linee tese, largo impiego di materiali leggeri e un’impostazione decisamente sportiva cercano di trasferire in acqua il carattere delle vetture di Sant’Agata Bolognese. Uno degli esemplari prodotti è ora in vendita e per parcheggiarlo al proprio molo occorre avere da parte qualcosa più dei soldi destinati alle vacanze estive: 3,15 milioni di euro.

L’unità in questione risale al 2022 e porta il nome Fast One. La collaborazione tra Tecnomar, marchio di The Italian Sea Group, e Lamborghini non si è limitata ad applicare qualche stemma del Toro, coinvolgendo i rispettivi centri stile, con richiami alla Sián FKP 37 e alla concept Terzo Millennio, oltre a elementi che reinterpretano le forme rese celebri da Miura e Countach. Persino l’hard top prende spunto dalle roadster Lamborghini.

Due V12 e 4.000 CV

Quasi venti metri di lunghezza e 5,42 metri di larghezza non impediscono al Tecnomar 63 di muoversi con una certa fretta. Con due MAN V12 da 2.000 CV ciascuno, il Tecnomar può contare sulla bellezza di 4.000 CV complessivi, una potenza enorme persino per uno yacht di queste dimensioni. La velocità massima dichiarata arriva a 60 nodi nella scheda attuale del costruttore, mentre il progetto è legato simbolicamente al numero 63 e alcune fonti riportano una punta di 63 nodi, circa 117 km/h. In crociera si viaggia invece attorno ai 40 nodi.

La tanica in garage qui può tranquillamente rimanere dov’è, visto che il serbatoio contiene 3.500 litri di carburante, mentre l’esemplare in vendita ha accumulato circa 400 ore di moto. Nell’annuncio vengono indicati inoltre una larghezza di 5,42 metri e un pescaggio di 1,2 metri, misure importanti che non hanno impedito di lavorare sulla leggerezza, seguendo uno dei principi cari alle supersportive Lamborghini.

A bordo continua lo spettacolo

Salendo a bordo i richiami alle Lamborghini stradali continuano, tra esagoni, forme a Y, fibra di carbonio e sedili che sembrano arrivare direttamente da un abitacolo del Toro. Alla postazione di comando compare persino il pulsante di avviamento in stile Lamborghini, dettaglio probabilmente superfluo su uno yacht da milioni di euro e proprio per questo praticamente inevitabile.

Fast One non si è fatto mancare molto nemmeno sul fronte degli optional: la configurazione comprende finiture metalliche Lamborghini, pacchetto grafico Edition 63, illuminazione ambientale RGB, tre televisori e un impianto audio premium. Nel cockpit trova posto uno schermo retrattile da 43 pollici, accompagnato da tavoli regolabili elettricamente, mentre all’esterno è stato ricavato un bar attrezzato.

Sottocoperta le comodità continuano con forno, piano cottura, lavastoviglie, frigoriferi e macchina per il ghiaccio. A completare il corredo ci sono addirittura due Lamborghini Seabob FS5 Limited Edition, coordinati nel colore allo scafo e provvisti della relativa stazione di ricarica rapida. Perché evidentemente 4.000 CV e quasi venti metri di yacht meritavano un ulteriore contributo alla sobrietà.

Il prezzo richiesto di 3,15 milioni di euro rimette rapidamente tutto in prospettiva. Non sarà esattamente l’alternativa alla Huracán usata per risparmiare, ma per il Tecnomar for Lamborghini 63 quattro ruote erano evidentemente troppo poche. E questa volta il Toro ha lasciato l’asfalto per correre sull’acqua.