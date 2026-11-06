Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Lamborghini Urus: il SUV di Lamborghini diventa un premio aziendale

C’è chi riceve una mensilità aggiuntiva, chi qualche giorno di ferie e chi, nei casi più fortunati, un premio economico particolarmente generoso. Poi c’è chi, andando al lavoro, scopre di essersi guadagnato una Lamborghini Urus.

Non è una trovata pubblicitaria inventata per i social, ma quanto accaduto a Dubai, dove un’agenzia immobiliare ha deciso di ricompensare la sua migliore venditrice con uno dei SUV più esclusivi al mondo.

Protagonista dell’iniziativa è Richkey Properties, società attiva nel mercato immobiliare dell’emirato, che ha sorpreso la dipendente con un’automobile dal valore di centinaia di migliaia di euro. Un premio decisamente insolito, anche per una città abituata a convivere con manifestazioni di ricchezza fuori dal comune.

Una Urus come bonus per la migliore agente immobiliare

La protagonista della vicenda è una donna che si è distinta per i risultati ottenuti nelle vendite immobiliari. Per riconoscerne le prestazioni, la direzione di Richkey Properties ha scelto di consegnarle le chiavi di una Lamborghini Urus, trasformando il tradizionale premio aziendale in un evento capace di attirare l’attenzione internazionale.

Difficile immaginare che un riconoscimento simile venga assegnato con regolarità. L’operazione, tuttavia, trasmette un messaggio preciso: in un settore dove le commissioni possono raggiungere cifre considerevoli, premiare chi produce risultati eccezionali diventa anche un modo per attirare nuovi professionisti e rafforzare l’immagine dell’azienda.

Quanto guadagna un agente immobiliare a Dubai?

Per comprendere come un’agenzia possa permettersi un regalo del genere bisogna osservare il mercato immobiliare di Dubai. Nelle compravendite residenziali tradizionali, la commissione applicata è generalmente pari al 2% del valore dell’immobile, con un’IVA del 5% calcolata sulla provvigione.

Significa che una proprietà venduta a 500.000 dollari può generare una commissione di 10.000 dollari, prima delle eventuali ripartizioni tra agenzia e agente e delle altre spese. Su immobili da diversi milioni, naturalmente, gli importi crescono in maniera significativa.

Ancora più interessante è il settore delle proprietà off-plan, acquistate direttamente dai costruttori quando gli edifici sono ancora in fase di sviluppo. In queste operazioni le commissioni riconosciute alle agenzie possono superare quelle delle compravendite tradizionali. Non significa che ogni venditore incassi personalmente cifre milionarie, ma spiega perché il settore possa sostenere sistemi di incentivazione particolarmente generosi.

Innumeri dietro il regalo milionario

Richkey Properties opera in un mercato che comprende appartamenti relativamente accessibili, residenze familiari e ville di lusso. Le proprietà presenti nella sua offerta spaziano da circa 163.000 dollari fino a immobili con valutazioni a otto cifre.

La società collabora inoltre con importanti sviluppatori come Emaar, DAMAC e Sobha. Secondo i dati disponibili, impiega oltre 200 agenti e gestisce mediamente circa 120 transazioni immobiliari al mese. Sono numeri che aiutano a inquadrare la scelta, anche se non permettono di stabilire quanto il premio abbia inciso sui conti aziendali. Il valore delle compravendite, infatti, non coincide con gli utili effettivi della società.

Una cosa è certa: regalare una Lamborghini Urus alla migliore dipendente significa ottenere anche una notevole esposizione mediatica. In un mercato competitivo come quello di Dubai, il SUV del Toro diventa così molto più di un premio. È anche uno strumento per raccontare le opportunità economiche del settore e convincere i migliori venditori che, raggiungendo determinati risultati, persino le chiavi di una Lamborghini possono diventare un bonus aziendale. Almeno Dubai. Forse.