Lancia parteciperà alla mostra Rally Legends - From Dust to Glory con due modelli iconici che hanno scritto la storia delle gare di Rally negli ultimi decenni

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Due icone Lancia in mostra

La storia del marchio Lancia è legata a doppio filo al mondo del Rally, grazie a una lunga serie di successi e ad alcune vetture che sono entrate nella leggenda. Il marchio italiano è, quindi, il protagonista assoluto della nuova mostra temporanea Rally Legends – From Dust to Glory presso l’Autoworld Museum di Bruxelles. La mostra in questione narra, in particolare, la storia del Campionato Mondiale Rally e delle vetture del Gruppo B.

Lancia, chiaramente, è in prima fila con alcuni modelli che hanno scritto pagine importanti di storia e che ancora oggi rappresentano delle icone riconosciute dagli appassionati di tutto il mondo. L’evento prenderà il via il prossimo 28 di febbraio e si concluderà il successivo 21 aprile. Per gli appassionati del mondo delle quattro ruote che si trovano a Bruxelles si tratta di un’occasione unica per uno sguardo esclusivo su un pezzo di storia del mondo dei motori.

Una mostra ricca di storia

I modelli esposti alla mostra sono parte della collezione di Stellantis Heritage. Queste vetture hanno contribuito a rendere il marchio italiano il più vincente di sempre nelle competizioni di Rally con un totale di dieci Campionati del Mondo Rally Costruttori, tre Campionati del Mondo di Endurance Costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana. Per Lancia si tratta di un’occasione anche per evidenziare il suo ritorno al mondo delle competizioni e, in particolare, nel settore del Rally con la Lancia Ypsilon Rally4 HF e il nuovo Trofeo Lancia.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Due icone

Sotto i riflettori di Rally Legends – From Dust to Glory c’è spazio per alcuni modelli Lancia che oggi fanno parte della storia dell’automobilismo. Un esempio è la Lancia Stratos Gr.4 Alitalia (1974), che proprio quest’anno celebra i cinquant’anni dalla vittoria al mondiale Rally. Caratterizzata dall’iconica livrea bianco-rosso-verde dello sponsor Alitalia, la Stratos è dotata di un motore sei cilindri da 2.4 litri, di provenienza Ferrari. La versione ufficiale da corsa è stata prodotta in 26 esemplari.

Un altro modello da scoprire è la Lancia Delta HF Integrale Gruppo A, una delle tante evoluzioni vincenti della Delta nel mondo del Rally a partire dal 1986. L’esemplare esposto, in particolare, risale al 1992 e raccoglie l’eredità delle prime versioni della Delta che, a partire dal 1986, hanno ottenuto tantissime vittorie nelle competizioni di Rally in tutto il mondo, diventando sei volte Campionato del Mondo Rally Costruttori (1987-1991) e quattro volte Campionato del Mondo Rally Piloti (1987-1989 e 1991).

I modelli esposti sono solo una piccola parte della gamma di vetture che Lancia ha realizzato nel corso degli anni in cui, competizione dopo competizione, è riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluta nel mondo del Rally. Il marchio oggi ha iniziato un difficile e ambizioso programma di crescita che coinvolge anche il mondo del Rally e prevede, tra qualche anno, il ritorno di un’icona come la Lancia Delta che sarà realizzata in una veste inedita. Per raggiungere gli obiettivi, però, Lancia dovrà evitare i possibili tagli di Stellantis alle prese con una crisi finanziaria molto complicata e che potrebbe portare a decisioni difficili.