Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

GettyImages/iStock Leclerc arriva a Monza con una Fiat 500 d’epoca personalizzata

A Monza, per il Gran Premio d’Italia, anche l’ingresso in paddock diventa una questione di stile. Nel giorno delle qualifiche, sabato 5 settembre, Charles Leclerc ha regalato ai tifosi un momento destinato a diventare virale, presentandosi all’Autodromo a bordo di una Fiat 500 d’epoca personalizzata, in netta contrapposizione con la potenza e il fascino da leggenda mostrati dal compagno di squadra.

Prima Hamilton, poi Leclerc: arrivo a bordo di icone d’epoca

Giovedì era stato Lewis Hamilton a catturare l’attenzione di fotografi e appassionati, presentandosi al circuito al volante della sua iconica Ferrari F40, appena restaurata. Un ingresso in grande stile, capace di richiamare tutta la potenza e il fascino quasi mitologico legato a uno dei modelli più celebri della storia del Cavallino.

Leclerc ha scelto di rispondere a modo suo, optando per un’auto agli antipodi in termini di prestazioni ma altrettanto capace di far sognare gli appassionati: una piccola Fiat 500 d’epoca, che il monegasco aveva già mostrato di guidare in precedenza proprio per le strade di Montecarlo. Il contrasto tra le due vetture si è trasformato quasi in una metafora di due approcci differenti alla passione per i motori: se la F40 di Hamilton evoca potenza e velocità, la 500 di Leclerc racconta piuttosto una storia fatta di affetto, semplicità e un pizzico di ironia. Ma entrambe legate all’iconica storia automobilistica italiana.

Fiat 500 d’epoca personalizzata

La piccola utilitaria, un’icona nata nel 1957 e rimasta in produzione fino al 1975, non è arrivata a Monza in configurazione originale. La carrozzeria nera è stata infatti attraversata da strisce bianche e rosse, mentre sulla fiancata campeggia bene in vista il numero 16, quello di gara del pilota della Ferrari. A completare la personalizzazione, la bandiera bianco-rossa del Principato di Monaco è stata applicata lungo tutto il tetto della vettura, un dettaglio che lega indissolubilmente il mezzo alla storia personale del suo proprietario.

Non è finita qui: la firma di Leclerc compare anche sui sedili e sulla targa della vettura, trasformando di fatto la piccola 500 in un pezzo più unico che raro, capace di unire la storia dell’automobile italiana alla carriera del pilota monegasco. Sceso dall’abitacolo tra gli sguardi sorpresi e divertiti dei tifosi dietro le transenne, Leclerc era accompagnato dalla moglie Alexandra Saint Mleux e dalla madre Pascale. Dopo essersi fermato per un autografo veloce e un saluto al pubblico, il pilota ha proseguito verso l’hospitality della Scuderia, diretto alle qualifiche del pomeriggio.

La passione di Leclerc per le auto d’epoca

Al di là della simpatica sfida a distanza con Hamilton, l’episodio racconta bene quanto il pilota monegasco abbia sviluppato negli anni un legame autentico con la cultura automobilistica italiana, ben oltre i confini della sua Ferrari da corsa. Non è la prima volta che Leclerc si mostra al volante di vetture storiche del Belpaese, come ci ricordano le immagini del suo matrimonio, e la scelta di portare proprio quella 500 fino a Monza, cuore pulsante della tifoseria Ferrari, sembra un gesto studiato per avvicinarsi ulteriormente ai tifosi italiani, parlando la loro stessa lingua fatta di nostalgia e semplicità.

Un weekend, quello di Monza, che si preannuncia intenso anche fuori dalla pista: tra selfie, autografi e un pubblico delle grandi occasioni, l’arrivo dei piloti al circuito si è trasformato in una vera e propria passerella di automobili iconiche, capace di raccontare l’anima più autentica della Formula 1, fatta tanto di velocità quanto di passione pura per le quattro ruote, in tutte le loro forme.