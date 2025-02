Una straordinaria regina degli anni '80, come la Porsche 959, nella sua versione più esclusiva è proposta all'asta a un prezzo da capogiro. Condizioni impeccabili

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: RM Sotheby's Porsche 959 "Sport", la versione più esclusiva

La Porsche 959 Sport rappresenta un punto fermo dell’innovazione automobilistica degli anni ’80, un modello raro che incarna l’apice tecnologico di Porsche in quel decennio. Tra il 1986 e il 1988, Porsche ha prodotto solo 292 esemplari di 959, di cui una minoranza, solo 29, nella versione “Sport“, rendendola ancora più esclusiva. Le restanti 959 erano nella versione “Komfort“. In poche parole, la 959 è stata il punto di riferimento delle supercar della sua epoca, un laboratorio su quattro ruote che ha permesso a tutto il mondo dell’automotive di raggiungere nuove vette tecniche e di ingegneria, aprendo una pista fino a quel momento inesplorata. Se il mondo dei motori è evoluto in modo sensibile, una parte di merito va attribuito anche a questa raffinata tedesca.

Caratteristiche distintive della Porsche 959 Sport

La Porsche 959 Sport si differenziava dalla versione Komfort per diverse caratteristiche chiave:

roll-bar rivestito in pelle : un elemento distintivo che sottolineava l’anima sportiva del modello;

: un elemento distintivo che sottolineava l’anima sportiva del modello; cinture da corsa a quattro punti : per una maggiore sicurezza e aderenza durante la guida sportiva;

: per una maggiore sicurezza e aderenza durante la guida sportiva; interni in tessuto : un’opzione più leggera e funzionale rispetto agli interni in pelle della versione Komfort;

: un’opzione più leggera e funzionale rispetto agli interni in pelle della versione Komfort; peso ridotto: con soli 1.350 kg, la 959 Sport era più leggera di 100 kg rispetto alla Komfort. Questa riduzione di peso è stata ottenuta grazie all’utilizzo di un sistema di sospensioni a molle elicoidali al posto delle sospensioni adattive e all’assenza di aria condizionata e impianto stereo.

Tutte le Porsche 959 Sport prodotte condividevano le stesse specifiche tecniche, offrendo ai clienti dell’epoca una scelta limitata al solo colore esterno, disponibile in Grand Prix White o Guards Red.

Un esemplare all’asta

Un particolare esemplare di 959 Sport, il 16esimo prodotto, è stato messo all’asta il 28 febbraio, con un valore stimato di circa 6 milioni di dollari. Questa unità, originariamente destinata agli Stati Uniti, è rimasta in Europa per la maggior parte della sua vita.

L’auto fu acquistata direttamente dalla fabbrica Porsche dall’ex capo meccanico di un team di corse Porsche residente a La Jolla, in California, di nome Werner Funk. Quest’ultimo, trasferitosi negli Stati Uniti nel 1978 e fondatore di diverse aziende di successo nel settore automobilistico, ritirò personalmente la sua 959 Sport presso la fabbrica di Stoccarda. Tuttavia, la possedette solo per poche settimane perché non poteva importarla negli Stati Uniti a causa delle normative dell’epoca.

Nel 1989, Funk si godette una giornata memorabile su una pista francese, guidando la sua 959 Sport insieme a una Ferrari F40 e una 288 GTO, altre due supercar che hanno incarnato al meglio lo spirito della velocità negli anni ‘80. Successivamente, vendette la vettura, che rimase in Svizzera per la maggior parte del tempo.

Condizioni e chilometraggio

Questo esemplare di Porsche 959 Sport si presenta nelle stesse condizioni in cui fu consegnato originariamente, verniciato in Grand Prix White con interni grigi. L’auto è stata conservata in ottime condizioni dall’attuale proprietario e ha percorso appena 6.046 km.

La Porsche 959 Sport rimane un mito inaccessibile per molti, un simbolo dell’eccellenza ingegneristica e del design Porsche. La sua rarità, le sue prestazioni e la sua storia la rendono un oggetto da collezione di inestimabile valore, destinato a collocarsi in uno spazio importante all’interno del libro della storia delle auto sportive.