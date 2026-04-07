Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ferrari e Getty Images Ferrari F80: il bolide di Leonardo Maria del Vecchio

Sulle strade del Principato di Monaco, dove l’azzurro del Mediterraneo si fonde con il riflesso scintillante degli yacht ormeggiati al porto, il concetto di lusso non è un’astrazione, ma una presenza tangibile che satura l’aria. In questo piccolo avamposto di libertà e sfarzo, le regole del mondo esterno sembrano sospese: è un luogo dove la velocità non è un tabù. È in questo scenario quasi sospeso nel tempo che Leonardo Maria Del Vecchio, 31 anni e tra i più ricchi giovani imprenditori al mondo, ha deciso di far sfilare il suo ultimo, prezioso acquisto: la Ferrari F80.

Una visione anche per il Principato

Mentre il giovane erede della galassia Luxottica prosegue la sua scalata finanziaria per diventare il primo azionista della Delfin — la cassaforte che custodisce partecipazioni in giganti come Generali e Unicredit — la sua passione per i motori ha trovato un nuovo vertice. La visione di questo bolide rosso che fende il traffico monegasco è stata descritta dai presenti come qualcosa di “quasi celestiale”.

Non è un avvistamento comune, nemmeno per gli standard del Principato: Del Vecchio è stato infatti uno dei primi clienti privati al mondo a ricevere questo carico prezioso, consegnato pochi giorni fa dopo che il primo esemplare assoluto era stato recapitato a Londra a fine 2025.

L’apice tecnologico di Maranello

La Ferrari F80 non è una vettura, ma l’esempio di apice tecnologico dell’80esimo anniversario della Casa di Maranello. Prodotta in una tiratura limitatissima di soli 799 esemplari, questa hypercar rappresenta il punto di riferimento assoluto del Cavallino Rampante. Sotto il cofano batte un powertrain derivato direttamente dal mondo delle corse: un motore V6 da 3.0 litri biturbo che, lavorando in sinergia con un propulsore elettrico, scarica a terra una potenza complessiva mostruosa di 1.200 CV.

L’estetica scelta da Del Vecchio è un omaggio alla tradizione più pura: una livrea nell’inconfondibile Rosso Ferrari arricchita da dettagli neri che ne esaltano le linee aerodinamiche estreme. Le prestazioni sono altrettanto sbalorditive: la F80 è capace di raggiungere una velocità massima di 350 km/h, bruciando lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,15 secondi. Ogni dettaglio di questo gioiello da 3,6 milioni di euro è stato progettato per ridefinire i limiti della fisica stradale.

Un’occasione per appassionati

La presenza di Del Vecchio al porto di Monaco non è passata inosservata agli osservatori di auto, soprattutto quando il giovane imprenditore è apparso con una combinazione di “ferri” dal valore complessivo di circa 7 milioni di euro. Accanto alla neonata F80 brillava infatti una Koenigsegg Jesko Attack, un mostro svedese da 1.600 CV pensato per il massimo carico aerodinamico. Questa incredibile coppia di hypercar va ad aggiungersi a una collezione già leggendaria, che vanta pezzi storici come la Ferrari Enzo e la Maserati MC12.

Dunque, la presenza su strada di questi bolidi è la conferma di un legame viscerale tra un collezionista d’eccezione e l’eccellenza ingegneristica. In un periodo decisamente fortunato, in cui gli investimenti di Del Vecchio in società come Acqua Fiuggi e Leone Film Group segnano nuovi traguardi, la Ferrari F80 si staglia come il simbolo perfetto di questa nuova era. È il riflesso di un’ambizione che non conosce confini, capace di sfrecciare verso il futuro con la stessa velocità con cui la sua nuova hypercar divora l’asfalto del Principato.