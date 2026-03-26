Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Hamilton al raduno in Giappone su una Ferrari F40

A 41 anni Lewis Hamilton è ancora sulla cresta dell’onda e sa attirare l’attenzione come pochi. Nel 2026 appare rinato al volante della Ferrari SF-26, avendo lottato ad armi pari con Charles Leclerc nelle prime due tappe del campionato. Nel 2025 aveva vinto la SR in Cina, ma nelle sfide domenicali aveva preso paga dal teammate.

In questa stagione l’ex fuoriclasse della Mercedes ha colto il suo primo podio in carriera con la Scuderia a Shanghai e, in preparazione della sfida domenicale di Suzuka, ha scelto di togliersi uno sfizio a bordo di una delle vetture più straordinarie del Cavallino. Il sette volte campione del mondo a sorpresa nel celebre parcheggio di Daikoku è apparso a bordo di una F40.

La leggenda della F40 incomincia nei magici anni ’80. Enzo Ferrari – per celebrare i 40 anni della sua azienda – scelse i migliori tecnici al mondo per elaborare un vero mostro. Prima di morire il Drake, giunto a 90 anni, si tolse la soddisfazione di aver partorito la supercar più veloce sul pianeta.

Aldo Brovarone, Leonardo Fioravanti e Pietro Camardella, sotto la guida di Nicola Materazzi, crearono un progetto inedito con contaminazioni racing che avrebbe aperto nuove frontiere alla Casa modenese. Dallo stabilimento di Maranello emerse un bolide con caratteristiche futuristiche capace di raggiungere i 324 km/h.

Deja vu a distanza di un anno

Lewis ha vissuto già un momento simile, posando al fianco di un esemplare di F40. Il giorno della sua presentazione in Italia, nel quartier generale del team di Maranello, in via Enzo Ferrari 27, si fece immortalare nella piazzetta della pista di Fiorano con il celebre modello. Abito scuro e, per non fargli sentire troppo la mancanza della sua Inghilterra, anche il meteo omaggiò il nativo di Stevenage con un cielo plumbeo e una leggera pioggia che bagnò il tracciato adiacente.

Il parco auto del vincitore di 105 GP in Formula 1 è piuttosto variegato. La F40 è una delle supercar preferite da Lewis per il suo stile old school. Nessuno avrebbe immaginato una presenza al raduno giapponese di auto preparate, un evento che fa parte della cultura pop del Paese del Sol Levante.

Nel video in basso si vede il pilota della Scuderia Ferrari scendere dalla F40 dopo aver parcheggiato a fianco di altre vetture modificate. Hamilton è in abiti borghesi, vestito come sempre all’ultimo grido, nonostante il voluminoso cappello e gli occhiali scuri è stato riconosciuto dai fan.

Fuori dalle righe

La personalità di Hamilton è cosa nota nell’ambiente del circus, ma al di fuori della pista negli ultimi tempi si parla spesso dei suoi flirt. Il pilota è stato immortalato a fianco di Kim Kardashian, superstar americana e regina delle influencer. I giornali parlano di una storia d’amore, certificata anche da una presenza insieme durante il recente Superbowl 2026. L’ex di Kanye West è stata anche fotografata dai paparazzi mentre passeggiava per Tokyo a fianco di Hamilton.

Le linee sportive della F40 avevano portato Lewis a chiedere una F44, una versione di fatto moderna della F40 ma rigorosamente con il cambio manuale. Al momento la Casa modenese ha presentato la F80, ma non ha intenzione di assecondare le pretese del 41enne britannico. Se dovesse vincere il mondiale forse anche il presidente John Elkann e l’a.d. Benedetto Vigna potrebbero cambiare opinione.