Una limousine Hummer rimane incastrata sul Ponte Gobbo di Trezzano sul Naviglio e manda il traffico in tilt. Il mezzo era stato noleggiato per una festa

Getty Images Limousine Hummer resta incastrata e blocca il traffico

Bloccare la circolazione senza nemmeno finire coinvolta in un incidente. È un’impresa al contrario quella commessa da una Hummer limousine bianca, rimasta incastrata sul Ponte Gobbo di Trezzano sul Naviglio, in via Roma. Il conducente stava attraversando il Naviglio Grande quando la parte inferiore della vettura ha toccato l’asfalto, impedendogli di proseguire. La limousine è rimasta ferma sul ponte e il traffico ha subito rallentamenti, fino all’intervento necessario a liberare il passaggio, come documentato da alcune immagini condivise su Facebook.

Perché la Hummer è rimasta bloccata

A creare il problema è stato il profilo del ponte, che presenta una salita e una discesa molto accentuate. La Hummer limousine ha una distanza tra gli assi decisamente superiore a quella di una normale automobile e così, quando le ruote anteriori hanno iniziato ad affrontare la discesa, la parte centrale del veicolo non aveva abbastanza spazio da terra per superare il punto più alto. Il sottoscocca ha quindi toccato la carreggiata, lasciando la vettura bloccata.

Una volta superata la parte iniziale della salita, il pianale della limousine ha finito per appoggiarsi sull’asfalto. Il muso era già rivolto verso la discesa, mentre il resto della vettura non riusciva a superare il dosso: insistere con l’acceleratore, a quel punto, non sarebbe bastato a risolvere il problema. A quanto pare la Hummer era stata noleggiata in occasione di una festa, anche se non si sa dove fosse diretta, ma la persona al volante non aveva senz’altro fatto i conti con la forma del Ponte Gobbo.

Traffico in tilt e foto sui social

L’episodio risale al primo fine settimana di ottobre. Con la Hummer ferma sul ponte, gli altri automobilisti hanno dovuto fare i conti con code e rallentamenti. Nel frattempo, alcuni passanti si sono fermati a osservare la limousine bianca impossibilitata a liberarsi. Tra i commenti circolati online spicca quello di Larsen Premoli, che su Facebook ha scherzato sull’incompatibilità tra le dimensioni delle limousine e l’architettura del paese: nella sua battuta è finito persino Leonardo da Vinci, chiamato ironicamente in causa per non aver previsto il passaggio di automobili tanto lunghe.

A riportare la situazione alla normalità hanno provveduto gli agenti della Polizia locale e un carro attrezzi. La rimozione è avvenuta in serata, dopo che il singolare incidente aveva attirato l’attenzione di numerosi curiosi.

Lo stesso ponte ha già fermato altri veicoli

La parte più assurda della vicenda? Non è nemmeno la prima limousine a rimanere incastrata sul Ponte Gobbo. Nel 2016 era successo a una vettura utilizzata durante un matrimonio. Allora gli sposi avevano dovuto abbandonare temporaneamente l’abitacolo e proseguire a piedi, in attesa che il conducente riuscisse a liberare il mezzo.

Nel 2022, invece, era toccato a una bisarca carica di automobili: la lunghezza del veicolo e il profilo del ponte avevano creato una situazione difficile da risolvere, con conseguenze sulla circolazione.

Tre episodi diversi accomunati dallo stesso problema. Non basta che una strada sia abbastanza larga da consentire il passaggio: se il fondo presenta un cambio di pendenza molto accentuato, conta anche la distanza tra gli assi. Più questa aumenta, maggiore è il rischio che la parte inferiore del veicolo tocchi terra e questo i residenti di Trezzano sul Naviglio lo sanno ormai piuttosto bene.