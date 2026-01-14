Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Mercedes-Maybach Lionel Messi si gode la vita a Miami con la sua Mercedes-Maybach S680

Dalla Catalogna alla Florida, Lionel Messi sembra aver trovato un nuovo palcoscenico per vivere la sua vita oltre il campo da calcio, e lo fa con stile. Il campione argentino, unanimemente riconosciuto come uno dei più grandi di sempre, è stato recentemente avvistato a Miami al volante di una Mercedes-Maybach S680 personalizzata da 250.000 dollari, attirando l’attenzione dei passanti e dei fan. Tra un semaforo e l’altro, Messi non ha esitato a firmare magliette e sciarpe per i tifosi, dimostrando come la sua popolarità resti intatta anche lontano da Barcellona.

Un nuovo mondo dove vivere nel lusso

Dopo anni trascorsi a consacrarsi nella Liga e il breve passaggio nella Ligue 1 con il PSG, il trasferimento in Major League Soccer con l’Inter Miami rappresenta per Messi il tramonto della carriera agonistica, ma anche l’inizio di una nuova fase della sua vita. La Florida non è soltanto il luogo in cui allenarsi e giocare: è una scena in cui Messi può godere dei frutti di una carriera straordinaria, circondato da lusso e comodità, dal sontuoso appartamento nel Porsche Design Tower alla villa appena acquistata per la sua famiglia.

E in questo contesto, la Mercedes-Maybach S680 diventa elemento in perfetta armonia con tutto il resto. La vettura tedesca è un simbolo di comfort e di eleganza discreta, un mezzo all’altezza di chi, come Messi, ha trascorso una vita intera a dettare legge sui campi da calcio. Non è il modello più appariscente della sua collezione — quella rimane in Europa, con gioielli come la Ferrari 335 S Spider Scaglietti da 36 milioni di dollari, una delle rarità più ambite al mondo, o la Pagani Zonda Tricolore, uno dei tre esemplari esistenti — ma in Florida, la Maybach sembra perfettamente a suo agio.

Il mondo della Mercedes-Maybach S680

La S680 scelta da Messi non è una semplice berlina di lusso: è un concentrato di tecnologia e potenza che trasforma ogni spostamento in un’esperienza quasi cinematografica. Equipaggiata con un motore V12 twin-turbo da 6.0 litri, eroga 621 CV, sufficienti per garantire accelerazioni imponenti pur mantenendo la silenziosità e il comfort di marcia tipici della “maison” teutonica.

Gli interni, realizzati con una palette monocromatica personalizzata, offrono sedili massaggianti, finiture in legno pregiato e dettagli raffinati, mentre il sistema multimediale e le sospensioni attive assicurano che il traffico di Miami possa diventare un momento di puro piacere. La Maybach S680, insomma, combina la potenza di un motore da pista con la raffinatezza di una lounge su ruote, risultando un mezzo perfetto per una leggenda del calcio in cerca di relax.

Lusso discreto

Messi non è noto per ostentare, a differenza di Cristiano Ronaldo o Neymar, famosi per sfoggiare supercar e collezioni da milioni di euro. Il campione argentino, invece, sembra preferire il lusso discreto. La scelta della Maybach, dunque, racconta di un uomo che sa conciliare l’esclusività con una certa discrezione. E mentre la carriera agonistica entra nelle fasi finali, la Maybach S680 diventa la macchina su cui il GOAT – come in molti lo chiamano – può davvero mettere i piedi sul freno e godersi la vita.