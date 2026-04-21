Ufficio Stampa SBX Cars/Getty Images La Porsche un tempo di Lionel Messi è stata messa all'asta: costa meno del previsto

Anche se l’Europa l’ha lasciata da anni e il capolinea sembra ormai vicino, Lionel Messi fa sempre notizia, ma i successi sportivi non garantiscono sempre valutazioni astronomiche alle sue “vecchie” auto. Attualmente protagonista su SBX Cars, la Porsche Cayenne GTS Coupé del 2021 un tempo appartenuta alla Pulce (come lo hanno sempre affettuosamente chiamato i fan di tutto il mondo) non dovrebbe passare di mano a cifre milionarie, frenata dalle dinamiche attuali nel mercato dell’usato premium.

Le offerte restano al palo

Il bolide della Cavallina non è rimasto a prendere polvere in un garage climatizzato. Con i suoi 22.809 km percorsi tra le strade della Spagna e le autostrade tedesche, è stato a tutti gli effetti la compagna di viaggio quotidiana di Messi prima del suo trasferimento negli Stati Uniti. Mossa da un otto cilindri biturbo da 4.0 litri, scarica a terra 460 CV e 620 Nm di coppia, che, a dispetto della massa imponente, permettono di arrivare ai 270 km/h. Un po’ come il calciatore, evita troppi clamori, preferendo lasciar parlare i fatti. La configurazione scelta da Leo abbraccia il “potere oscuro della forza”: tanto fuori quanto dentro prevale l’eleganza del nero opaco totale, impreziosito dai cerchi RS Spyder da 21 pollici.

Sul versante tecnico, il setup originario sfiora i 150.000 euro. E gli optional? La lista è quella delle grandi occasioni, tra le sospensioni pneumatiche, il pacchetto Sport Chrono e l’impianto audio Bose. Certificate da una perizia meticolosa, le condizioni della Porsche sono definite “quasi perfette”, tuttavia, a una settimana dalla chiusura dell’asta, le offerte faticano a prendere il volo. Al momento la proposta più alta ammonta a 100.000 euro, in linea con le attuali condizioni di mercato per un Cayenne di pari condizioni e chilometraggio. Il valore aggiunto del mito, stavolta, sembra essersi smarrito tra le pieghe dei sedili in Alcantara.

L’eredità di un solido affare

Fino a questo punto il nome di Messi non ha gonfiato il prezzo, risultato di una logica economica e dei freddi numeri. Nel 2026, il settore dei SUV premium nel Vecchio Continente sta affrontando una fase di riflessione. La crescita fissata dai dati ACEA al 2% lascia intuire il pragmatismo diffuso, persino tra i milionari, consci di dover valutare a fondo il valore meccanico e la manutenzione, invece di lasciarsi prendere alla gola. Con un ingaggio da 54 milioni all’anno a Miami e un patrimonio vicino agli 800 milioni, il “Diez” non si faceva scrupoli a spremere la Porsche, utilizzata alla stregua di un “muletto di lusso”, funzionale negli spostamenti quotidiani in solitaria o con la famiglia al completo.

Il nuovo proprietario della vettura metterà a segno un affare solido, aggiudicandosi una delle migliori interpretazioni della GTS a un prezzo di mercato onesto. Resta però una lezione per gli investitori: a volte, nemmeno il giocatore più forte di sempre riesce a dribblare le regole ferree della svalutazione automobilistica. Il Cayenne in vendita promette di fare le gioie di un collezionista concreto, in grado di apprezzare la potenza e la solidità del V8, con una consapevolezza: su quello stesso sedile, un tempo, si decidevano i destini del calcio mondiale.