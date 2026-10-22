Lionel Messi ha ordinato un catamarano di lusso da 27 metri, con 2.000 CV e ambienti da villa sul mare. Il lusso incontra anche lo spirito imprenditoriale

Ufficio Stampa Sunreef/Getty Images Il nuovo yacht di Lionel Messi: lusso e relax a pochi centimetri dall'acqua

Su un campo da calcio Lionel Messi ha praticamente vinto tutto il possibile. E fuori? Il fuoriclasse argentino potrà presto godersi parte del suo tempo in mare aperto su un lussuoso yacht da circa 27 metri, il Sunreef Ultima 88. Prestazioni notevoli e comfort degni di una villa suscitano attrazione immediata, ma dietro esiste anche un progetto imprenditoriale. Annunciato il 13 ottobre, il catamarano è ancora in costruzione presso il cantiere Sunreef di Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti e non è stata comunicata una data di consegna. Leo sembra, insomma, non avere altra scelta eccetto munirsi di pazienza e sperare di vedere il suo ultimo acquisto materializzarsi quanto prima.

Sunreef Ultima 88: due motori da 1.000 CV

Il nome Ultima 88 richiama la lunghezza di 88 piedi, pari a circa 27 metri, mentre la larghezza supera i nove metri, una misura che aiuta a capire quanto siano ampi i due scafi. Il progetto cerca di avvicinare l’aspetto sportivo degli yacht tradizionali alla stabilità e all’abitabilità tipiche dei catamarani.

Duemila cavalli su uno yacht da 27 metri non sono pochi. A fornirli provvedono due motori da 1.000 CV ciascuno, grazie ai quali l’Ultima 88 può raggiungere, almeno sulla carta, i 26 nodi, equivalenti a circa 48 km/h. Una velocità che potrebbe sorprendere chi immagina un’imbarcazione del genere impegnata soltanto in tranquille crociere. E una volta rallentato il ritmo, Messi e i suoi ospiti potranno soggiornare in quattro cabine, oltre a una suite armatoriale estesa per tutta la larghezza dello scafo, con ambienti progettati per garantire privacy e tranquillità anche durante le crociere di lunga durata.

Grandi superfici vetrate fanno sì che la luce naturale entri negli ambienti, mentre il ponte superiore, chiamato flybridge, offre un’ulteriore zona all’aperto. A poppa spicca l’Ocean Lounge, dotato di terrazze laterali abbattibili che ampliano la superficie dedicata al relax, praticamente a livello del mare. Un garage dedicato ospita inoltre una moto d’acqua, accessibile attraverso la piattaforma di poppa.

Quanto costa lo yacht di Messi?

Per l’Ultima 88 commissionato da Messi non è stato divulgato il prezzo effettivamente pagato. Le stime circolate sulla stampa parlano di 8-10 milioni di euro, ma il conto finale dipenderà anche dalle personalizzazioni richieste. Del resto, a queste cifre personalizzare gli interni secondo i propri gusti è soltanto una parte dell’investimento.

Il nuovo catamarano entrerà nella flotta MIM Ocean, attività di charter di lusso legata al calciatore e sviluppata insieme a Med Cat Yachts, con base operativa alle Baleari, dove sono già presenti tre catamarani Bali. L’Ultima 88 diventerà l’unità più grande della flotta e potrà essere impiegato sia per le vacanze private sia per ospitare clienti paganti.

Alla passione per il mare e per le vacanze in famiglia, raccontata dallo stesso Messi, si affianca l’interesse per un’attività commerciale. Il marchio polacco, peraltro, è già conosciuto tra gli sportivi: Rafael Nadal ha scelto un suo catamarano e Carlos Alcaraz ha ordinato proprio un Ultima 88.

Per il vincitore di otto Palloni d’Oro, abituato a essere inseguito dagli avversari e dagli obiettivi fotografici, la prospettiva di qualche giornata al largo deve avere un fascino particolare. Purché, naturalmente, il telefono riesca a rimanere spento.