Lionel Messi, il nuovo yacht da 27 metri vale una fortuna: lusso e 2.000 cavalli

Lionel Messi ha ordinato un catamarano di lusso da 27 metri, con 2.000 CV e ambienti da villa sul mare. Il lusso incontra anche lo spirito imprenditoriale

Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

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Lionel Messi, il nuovo yacht da 27 metri vale una fortuna: lusso e 2.000 cavalli
Ufficio Stampa Sunreef/Getty Images
Il nuovo yacht di Lionel Messi: lusso e relax a pochi centimetri dall'acqua

Su un campo da calcio Lionel Messi ha praticamente vinto tutto il possibile. E fuori? Il fuoriclasse argentino potrà presto godersi parte del suo tempo in mare aperto su un lussuoso yacht da circa 27 metri, il Sunreef Ultima 88. Prestazioni notevoli e comfort degni di una villa suscitano attrazione immediata, ma dietro esiste anche un progetto imprenditoriale. Annunciato il 13 ottobre, il catamarano è ancora in costruzione presso il cantiere Sunreef di Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti e non è stata comunicata una data di consegna. Leo sembra, insomma, non avere altra scelta eccetto munirsi di pazienza e sperare di vedere il suo ultimo acquisto materializzarsi quanto prima.

Sunreef Ultima 88: due motori da 1.000 CV

Il nome Ultima 88 richiama la lunghezza di 88 piedi, pari a circa 27 metri, mentre la larghezza supera i nove metri, una misura che aiuta a capire quanto siano ampi i due scafi. Il progetto cerca di avvicinare l’aspetto sportivo degli yacht tradizionali alla stabilità e all’abitabilità tipiche dei catamarani.

Duemila cavalli su uno yacht da 27 metri non sono pochi. A fornirli provvedono due motori da 1.000 CV ciascuno, grazie ai quali l’Ultima 88 può raggiungere, almeno sulla carta, i 26 nodi, equivalenti a circa 48 km/h. Una velocità che potrebbe sorprendere chi immagina un’imbarcazione del genere impegnata soltanto in tranquille crociere. E una volta rallentato il ritmo, Messi e i suoi ospiti potranno soggiornare in quattro cabine, oltre a una suite armatoriale estesa per tutta la larghezza dello scafo, con ambienti progettati per garantire privacy e tranquillità anche durante le crociere di lunga durata.

Grandi superfici vetrate fanno sì che la luce naturale entri negli ambienti, mentre il ponte superiore, chiamato flybridge, offre un’ulteriore zona all’aperto. A poppa spicca l’Ocean Lounge, dotato di terrazze laterali abbattibili che ampliano la superficie dedicata al relax, praticamente a livello del mare. Un garage dedicato ospita inoltre una moto d’acqua, accessibile attraverso la piattaforma di poppa.

Quanto costa lo yacht di Messi?

Per l’Ultima 88 commissionato da Messi non è stato divulgato il prezzo effettivamente pagato. Le stime circolate sulla stampa parlano di 8-10 milioni di euro, ma il conto finale dipenderà anche dalle personalizzazioni richieste. Del resto, a queste cifre personalizzare gli interni secondo i propri gusti è soltanto una parte dell’investimento.

Il nuovo catamarano entrerà nella flotta MIM Ocean, attività di charter di lusso legata al calciatore e sviluppata insieme a Med Cat Yachts, con base operativa alle Baleari, dove sono già presenti tre catamarani Bali. L’Ultima 88 diventerà l’unità più grande della flotta e potrà essere impiegato sia per le vacanze private sia per ospitare clienti paganti.

Alla passione per il mare e per le vacanze in famiglia, raccontata dallo stesso Messi, si affianca l’interesse per un’attività commerciale. Il marchio polacco, peraltro, è già conosciuto tra gli sportivi: Rafael Nadal ha scelto un suo catamarano e Carlos Alcaraz ha ordinato proprio un Ultima 88.

Per il vincitore di otto Palloni d’Oro, abituato a essere inseguito dagli avversari e dagli obiettivi fotografici, la prospettiva di qualche giornata al largo deve avere un fascino particolare. Purché, naturalmente, il telefono riesca a rimanere spento.