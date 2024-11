Fonte: 123RF

Sui social network, da alcune ore, sta girando un video davvero incredibile. Un utente, infatti, ha ripreso, da una certa distanza, la lite tra due automobilisti scoppiata dopo un sinistro stradale (probabilmente un tamponamento, le dinamiche non sono chiare in quanto il video non riprende il fatto). La lite è avvenuta su via Casilina a Roma, in una zona con un numero elevato di auto in transito. La didascalia che accompagna il video, che sta rimbalzando tra chat e varie piattaforme social, è molto ironica: “Compilazione amichevole CID in via Casilina a Roma“. La realtà, però, è ben diversa e lo scontro tra i due veicoli si traduce rapidamente in uno scontro tra gli i due automobilisti che danno vita a una vera e propria rissa. Di seguito vi proponiamo sia il video dell’accaduto, oramai virale in rete, che le (poche) informazioni disponibili in questo momento sull’incidente e sulla successiva lite.

Il video

Il video dura poco meno di un minuto e inizia, più o meno, nel momento in cui la lite tra i due automobilisti passa da un diverbio verbale a uno scontro fisico. Le fasi sono, sostanzialmente tre. In un primo momento c’è un vero e proprio scontro fisico tra i due. Dopo una breve pausa, uno dei due prende un martello (o comunque un oggetto con fattezze simili) dal cofano della sua auto, una Peugeot, e colpisce il veicolo del secondo automobilista, distruggendo il lunotto.

A questo punto, il secondo automobilista, salito sul suo veicolo, oramai con un lunotto danneggiato, aziona la retromarcia per colpire la parte frontale della Peugeot. La lite avviene in pieno giorno, con diverse auto che passano lungo la strada, accanto ai due veicoli incidentati. Nonostante questo, però, nessuno interviene. Anche se le auto sono state danneggiate, i due soggetti coinvolti non sembrano aver riportato particolari danni. Ecco il video che mostra l’incredibile lite avvenuta su Via Casilina a Roma.

Cosa sappiamo

Le informazioni sulla lite sono minime. Il luogo è facilmente individuabile, grazie alla presenza delle insegne di un noto fast food e di una vicina stazione ferroviaria. La lite potrebbe non essere avvenuta in questi giorni ma in passato, probabilmente la scorsa estate. Entrambi gli automobilisti hanno una maglietta a maniche corte e, quindi, non possiamo escludere che si tratti di un evento accaduto nei mesi scorsi. La ricostruzione potrebbe essere confermata da alcuni commenti al video postato da varie pagine su Facebook. Secondo alcuni utenti, infatti, la lite sarebbe avvenuta “alcuni mesi fa“.

Al momento, in ogni caso, non risultano interventi da parte delle Forze dell’Ordine e, quindi, non è chiaro cosa è successo dopo la fine del video e se ci sono state denunce e conseguenze fisiche per i due uomini coinvolti. I due veicoli sono stati, chiaramente, danneggiati. In queste ore, il video è diventato virale sui social e, quindi, nel corso dei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori informazioni su quanto accaduto. In questo modo potrebbe essere possibile anche risalire all’identità dei due automobilisti che hanno dato vita a questo spettacolo indegno e potenzialmente molto pericoloso, per loro stessi oltre che per altre persone.