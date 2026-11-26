Per calarsi nella parte di un ex pilota nella serie Motorvalley, Luca Argentero avrebbe dovuto fare un giro in pista, ma un incidente ha cambiato i piani

Getty Images Luca Argentero: il pilota si schianta poco prima del suo turno

E se fosse un segno del destino? È stata più o meno questa la domanda che Luca Argentero si è posto sul set di Motorvalley, la serie in cui interpreta un ex pilota. Mentre si preparava alle riprese, avrebbe dovuto fare un giro in pista accanto a un pilota professionista, ma qualcosa è andato storto: ancora in fase di riscaldamento, la vettura è andata a sbattere contro un muro.

L’incidente in circuito

Benché davanti alla macchina da presa Argentero sia apparso sicuro e disinvolto alla guida, nella vita di tutti i giorni non avverte il “richiamo delle corse” e anche gli amici, a quanto pare, nutrono più di qualche dubbio circa le sue doti al volante. Ospite insieme a Giulia Michelini di Fabio Fazio a Che tempo che fa, l’attore ha ammesso di essersi avvicinato a un ambiente di cui sapeva ben poco.

Prima di far salire a bordo il suo illustre passeggero, il pilota era uscito dai box per il riscaldamento. L‘incidente durante quella fase preliminare ha fatto passare ad Argentero la poca voglia che aveva di sperimentare la velocità in pista. Interpretando l’accaduto come una sorta di avvertimento, ha preferito rinunciare all’esperienza.

La sorpresa del Gran Turismo

L’interesse in famiglia per la MotoGP non aveva contagiato Argentero. È rimasto però sorpreso di scoprire quanto sia forte l’attaccamento alle corse delle persone incontrate negli autodromi italiani. A suo giudizio, il Gran Turismo è poco permeabile alle logiche della mondanità spesso associata alle grandi manifestazioni sportive.

Del resto, la produzione ha avuto modo di frequentare i protagonisti del Campionato Italiano GT durante i fine settimana di gara. Matteo Rovere, già regista di Veloce come il vento con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, aveva fatto iscrivere una vettura della serie al campionato. I piloti professionisti hanno persino indossato le tute e i caschi dei personaggi della fiction, consentendo alla troupe di ricavare alcune sequenze dalle competizioni vere e proprie. Altre scene sono state girate nei box e nel paddock, a stretto contatto con le scuderie.

Nei sei episodi disponibili su Netflix, Argentero interpreta Arturo Benini, un ex campione ritiratosi dalle competizioni in seguito a un incidente dalle tragiche conseguenze. L’incontro con Elena Dionisi (Giulia Michelini), intenzionata a riprendere il controllo della scuderia di famiglia, lo induce a riconsiderare la decisione di abbandonare gli autodromi. A lui viene affidato il compito di preparare Blu, una giovane dal grande talento al volante.

Doc – Nelle tue mani: puntata finale su Rai Uno

Dalla tuta da pilota al camice di medico è un attimo. In prima serata su Rai Uno, Luca Argentero torna giovedì 26 novembre con l’ultimo appuntamento della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani.

Nel primo episodio, intitolato Incubi, l’assenza di Matteo dal reparto spinge Andrea Fanti a mettersi sulle sue tracce. Giulia deve invece occuparsi di una paziente che sta cercando di avere un figlio attraverso la procreazione medicalmente assistita, senza perdere di vista la battaglia per il futuro dell’ospedale.

Nel successivo episodio, Dalla stessa parte, la vendita del Policlinico sembra aver vanificato gli sforzi di Doc e dei suoi colleghi. Un nuovo ricovero potrebbe tuttavia cambiare le sorti dell’Ambrosiano. Nel frattempo, Matteo scopre chi è il responsabile della morte del padre e medita di vendicarsi.