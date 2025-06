Ludacris avvistato mentre naviga in mare su una Jet Car a forma di Ferrari: spiaggia in delirio, video virali e uno show degno di un set cinematografico

iStock/Getty Images Ludacris naviga l'oceano con la Ferrari-boat

Una Ferrari in mezzo all’oceano? In pochi l’avrebbero previsto. Ancora meno con Ludacris al comando. E invece è successo, con uno stile da manuale. Il rapper e attore americano è stato avvistato mentre scivolava sulle onde a bordo di un mezzo che, a prima vista, pareva uscito direttamente da Maranello: carrozzeria rosso fuoco, linee aggressive, anima da fuoriserie. Solo dopo qualche secondo si è capito che si trattava di una Jet Car firmata JV Motorsports, costruita per imitare una supercar ma progettata per galleggiare e correre sull’acqua.

Il prezzo per dominare l’oceano

Il video è stato pubblicato dal cantante in persona, al comando di quello che sembra il bolide del Cavallino più improbabile della storia: uno sull’acqua. La scena è cinematografica: sole basso, il profilo di una Ferrari che scivola tra le onde, guidata da una delle figure più riconosciute del rap statunitense. Il mezzo in questione? Una Jet Car modello F Jet. Una moto d’acqua ad alte prestazioni, dal design completamente ispirato alle supercar più famose del mondo.

Il modello presenta una carrozzeria simile alle Ferrari, sedili sportivi da corsa, impianto audio marino ad alta potenza, e soprattutto un motore Yamaha 1.8 litri sovralimentato, in grado di offrire accelerazioni decise anche sull’acqua. Il prezzo per questo giocattolo galleggiante? Circa 59.000 dollari.

I presenti hanno vissuto un momento di puro stupore. Alcuni hanno afferrato lo smartphone al volo (del resto, non erano alla guida), altri sono rimasti immobili, come se stessero assistendo a qualcosa di surreale. Ludacris si è avvicinato con tranquillità, poi ha trascorso qualche minuto vicino alla riva, scherzando con i bagnanti e godendosi la scena. Il suo ingresso è stato degno del personaggio: muscoli in vista, occhiali da sole, impianto stereo acceso. La Jet Car suonava a volume sostenuto uno dei suoi classici, probabilmente proprio Move B**h*, con un messaggio implicito rivolto alla fauna marina: “Spostatevi, pesci. Sta passando Ludacris”. RaceBird, fatti da parte: qui si domina.

Cosa sono le Jet Car

Le Jet Car rappresentano una nuova forma di intrattenimento riservato agli amanti lusso estremo. Progettate per replicare l’estetica delle supercar, vengono costruite con materiali resistenti all’acqua salata, presentano finiture curate e possono essere personalizzate in base ai gusti dell’acquirente. I conducenti una Jet Car assaporano l’esperienza di uno yacht sportivo con l’aggressività visiva di una coupé italiana. Il tutto senza bisogno di porto, licenza nautica complicata o ormeggio costoso.

Il modello guidato da Ludacris include persino un sistema di stabilizzazione per le onde, che consente manovre fluide anche in presenza di moto ondoso medio. Un dettaglio che ha reso l’intero momento ancora più elegante.

Dopo qualche minuto sulla riva, Ludacris ha sterzato con classe, facendo spruzzare l’acqua tutto intorno, e ha puntato il largo. Solo una partenza fluida verso il tramonto, tra riflessi dorati e playlist rap sparata ad alto volume. I turisti hanno applaudito, i social hanno iniziato a esplodere ed è tripudio. In quella scena sospesa tra sogno e spettacolo, anche l’oceano è diventato parte del suo palco. Anzi, se preferite, un red carpet liquido.