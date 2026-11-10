Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Il camper cinese con trazione integrale: è una casa viaggiante

Immaginate di attraversare un deserto, fermarvi lontano da qualsiasi centro abitato e ritrovarvi, pochi minuti dopo, sulla terrazza panoramica della vostra casa. Non è il progetto di un albergo itinerante, ma quello del Manca Challenger, un insolito camper cinese che trasforma un camion a trazione integrale in un’abitazione sviluppata su due livelli. La particolarità è che, nonostante l’aspetto imponente, la lunghezza rimane inferiore ai sei metri. Una misura sorprendente per un veicolo che ospita quattro persone, dispone di una cucina esterna e promette diversi giorni di autonomia lontano dalle infrastrutture.

Manca Challenger, il camper che nasconde una terrazza sul tetto

Il progetto nasce su una base meccanica Sinotruk, costruttore cinese specializzato nei veicoli pesanti. Il telaio è stato adattato per sostenere una cellula abitativa articolata verticalmente, soluzione che permette di sfruttare lo spazio senza allungare eccessivamente il mezzo.

L’elemento più curioso si trova nella parte superiore. Un sistema di attuatori idraulici solleva una sezione della struttura, creando un ambiente aggiuntivo e consentendo di utilizzare una terrazza panoramica.

Il tetto ospita inoltre pannelli fotovoltaici per una potenza complessiva dichiarata di 1.400 watt. L’energia prodotta contribuisce ad alimentare gli apparecchi elettrici di bordo, attraverso un impianto dotato di inverter. Non manca un sistema di intrattenimento con proiettore e schermo estraibile, pensato per trasformare le soste in occasioni di relax.

La scelta di sviluppare l’abitacolo in altezza distingue il Challenger dai tradizionali camper da spedizione, spesso caratterizzati da cellule lunghe e ingombranti. Qui la superficie disponibile viene sfruttata anche attraverso arredi trasformabili e vani ricavati negli spazi meno accessibili.

Quattro posti letto, cucina esterna e persino una lavatrice

All’interno, il Challenger offre una zona giorno con divano modulare e tavolo per quattro persone. Gli arredi sono progettati per cambiare funzione durante la giornata, passando dalla configurazione conviviale a quella destinata al riposo.

La zona notte può accogliere quattro occupanti, grazie anche a un letto a scomparsa collocato sopra il divano. La dotazione comprende una cucina interna separata, frigorifero, lavatrice e numerosi contenitori. Alcuni scomparti sono addirittura integrati nei gradini della scala che conduce al livello superiore.

Particolare attenzione è stata riservata anche al bagno, equipaggiato con un WC di tipo giapponese, completo di seduta riscaldata e funzione bidet.

All’esterno compare un’altra soluzione interessante. Nella parte posteriore è ricavato un vano ribaltabile che ospita la ruota di scorta e una seconda cucina, estraibile e accompagnata da un piano d’appoggio. Una configurazione utile soprattutto durante i viaggi in climi caldi, quando preparare i pasti all’aperto permette di evitare di riscaldare ulteriormente l’abitacolo.

Motore diesel da 200 CV, trazione 4×4 e prezzo

Sotto la carrozzeria lavora un turbodiesel da 6,8 litri capace di sviluppare 200 CV. La trazione integrale consente di affrontare percorsi sterrati e terreni impegnativi, pur senza trasformare il mezzo in un veicolo capace di superare qualsiasi ostacolo.

Il serbatoio dell’acqua ha una capacità di 330 litri, mentre l’impianto energetico e le dotazioni di bordo sono progettati per sostenere permanenze prolungate lontano dai campeggi attrezzati. Il costruttore prospetta un’autonomia abitativa vicina a una settimana, naturalmente variabile in base ai consumi degli occupanti e alle condizioni ambientali.

Quanto costa una casa viaggiante del genere? Il prezzo indicativo parte dall’equivalente di 150.000 euro, cifra che lo colloca nella fascia alta dei veicoli ricreazionali. Non è poco, ma il confronto con alcuni camper premium rende interessante la proposta, soprattutto considerando terrazza, trazione integrale e dotazioni domestiche. Restano da valutare eventuali costi di importazione, omologazione e assistenza per un possibile utilizzo sulle strade europee.