Fonte: Getty Images La carriera di Maria Leitner è in Rai dal 2007

Maria Leitner è uno dei volti più noti ed apprezzati del TG2, con una lunga carriera alle spalle nel mondo del giornalismo e, soprattutto, con una grande passione per i motori e, in particolare, per l’automobilismo. Questa passione ha portato Leitner, il cui nome completo è Maria Grazia Lechleitner, ha diventare un importante punto di riferimento per la TV pubblica per quanto riguarda il settore dei motori e, in particolare, delle quattro ruote.

Una passione fin da giovanissima

Il legame tra il mondo dei motori e Maria Leitner ha radici lontane nel tempo. La giornalista, classe 1960, ha dichiarato, infatti, di aver “scoperto” le auto già a 14 anni quando prese in mano per la prima volta la Fiat 500 di famiglia nel cortile di casa. Da quel momento, le auto sarebbero entrate a far parte in pianta stabile della carriera di Leitner.

La giornalista, oggi volto noto di Rai 2, ha iniziato la sua carriera negli anni 80, dopo aver studiato Comunicazione presso lo IULM. Successivamente agli studi, è stata copilota di rally, arrivando a vincere, insieme a Marco Brandt, anche il rally di Monza. Nel 1990, inoltre, Leitner fa la storia del mondo dei motori in TV.

Telemontecarlo, infatti, le assegna la conduzione di un programma dedicato alla Formula 1. Si tratta di una vera e propria rivoluzione: all’epoca, infatti, le giornaliste impegnate nel mondo dei motori, in particolari con ruoli di grandissima rilevanza come quello di Leitner, erano pochissime. La scelta della dirigenza di Telemontecarlo ha, quindi, contribuito a cambiare il settore.

Nel corso della sua attività, la giornalista ha collaborato con testate come la Repubblica, L’indipendente, Famiglia Cristiana, Gente Motori e TuttoTrasporti. Da segnalare anche due pubblicazioni (naturalmente a tema motori) come L’arte di guidare nel 1993 e Race & Grace. Quando il volante è rosa nel 2012.

Un riferimento assoluto per la Rai

La carriera di Maria Leitner nel mondo del giornalismo continua fino al 2007 quando la giornalista entra in Rai. Il primo ruolo è all’interno dell’ufficio stampa. In poco tempo, però, Leitner si fa largo nell’organico della TV di Stato, mettendo in mostra competenze e passioni uniche nel settore ed arrivando a condurre la rubrica Tg2 Motori, un altro simbolo assoluto del mondo dei motori in TV. La rubrica in questione è ancora oggi condotta, con grande successo, da Maria Leitner che ha intervistato anche la premier Meloni. In Rai, è stata anche corrispondente italiana da New York oltre che conduttrice di alcune edizioni notturne del Tg2.

La vita privata

Maria Leitner ha scelto di proteggere il suo privato, limitando al minimo le informazioni da diffondere in pubblico. Questa scelta non può che essere rispettata, soprattutto considerando la straordinaria carriera della giornalista che, anno dopo anno, è diventata uno dei volti noti della Rai e, più in generale, del mondo dei motori in TV. Da segnalare, inoltre, come Leitner abbia oggi un grande successo sui social, pur senza “rincorrere” i follower. Attualmente, più di 50 mila persone la seguono sul suo profilo Instagram (@ma.leitner) dove, tra post e storie, Leitner pubblica momenti del suo lavoro oltre che qualche piccolo estratto della sua vita privata.