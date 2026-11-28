Ufficio Stampa Porsche/Getty Images Mark Zuckerberg ha fatto trasformare una Porsche Cayenne in monovolume per la moglie

Mai deludere una moglie determinata. Da un lato, Priscilla Chan voleva una monovolume, dall’altro, Mark Zuckerberg aveva in mente qualcosa di meno scontato dei modelli in commercio. Un paio d’anni fa il fondatore di Facebook aveva fatto modificare una Porsche Cayenne Turbo GT secondo indicazioni accurate: doveva conservare l’aspetto di una Porsche, pur offrendo la comodità di un minivan.

Della trasformazione si sono occupati i ragazzi della West Coast Customs, l’officina californiana diventata famosa grazie a Pimp My Ride, il programma televisivo di MTV condotto dal rapper Xzibit. A novembre gli specialisti americani hanno pubblicato un video nel quale documentano le varie fasi della lavorazione. E di lavoro, prima di consegnare le chiavi della macchina alla famiglia Zuckerberg, ne hanno dovuto fare parecchio.

La Cayenne tagliata in due per ricavare sette posti

Il punto di partenza era una Cayenne Turbo GT del 2023, un SUV sportivo che Porsche non aveva progettato per ospitare tre file di sedili. Prima ancora di smontare la vettura, gli uomini della West Coast Customs si sono avvalsi della collaborazione di Bluepoint Scan per effettuare una scansione tridimensionale degli interni e della carrozzeria, in vista dell’intervento sulla struttura della macchina.

Sotto la supervisione di Rick Bentley, gli artigiani californiani hanno letteralmente tagliato in due la Cayenne, allungandola di circa 76 centimetri. Ricavare lo spazio necessario a una terza fila di sedili era soltanto una parte dell’impresa: il tetto andava ridisegnato e andava studiato un sistema di apertura delle portiere posteriori completamente diverso da quello originale.

La realizzazione delle porte scorrevoli ha dato parecchio filo da torcere ai tecnici. Ryan Friedlinghaus, fondatore della West Coast Customs, ci teneva a consegnare una macchina che sembrasse uscita direttamente dalla fabbrica Porsche. Lo stesso Zuckerberg desiderava che, vedendola, la gente si domandasse come mai a Stoccarda non avessero mai pensato di commercializzare una vettura del genere.

Una monovolume da 640 CV

Il lavoro sulla carrozzeria era solo una parte del progetto: è stato necessario modificare gli impianti di bordo e realizzare alcune componenti in fibra di carbonio. I preparatori hanno messo mano pure alle sospensioni, abbassando l’assetto della vettura. Nelle fotografie diffuse da Zuckerberg nell’ottobre 2024 spiccavano i due sedili individuali della seconda fila. Con tre figlie da accompagnare a scuola, Priscilla Chan avrà apprezzato la possibilità di farle salire a bordo attraverso le porte scorrevoli ad azionamento elettrico.

La Cayenne Turbo GT di serie montava un V8 biturbo di quattro litri da 640 CV. Non risultano interventi sul propulsore, né sono stati diffusi dati sulle prestazioni del minivan, ed è top secret anche la cifra sborsata dal patron di Meta, tenuto conto che negli Stati Uniti la sola vettura di partenza costava oltre 200.000 dollari. Nell’occasione Zuckerberg si è fatto un regalo: una Porsche 911 GT3 Touring con cambio manuale, della stessa tinta grigia della monovolume della moglie.

La Casa tedesca aveva già pensato a una monovolume

L’intuizione di Zuckerberg aveva avuto un precedente negli studi di progettazione della Casa tedesca. Risale al 2018 la realizzazione della Vision Renndienst, un modello in scala 1:1 mostrato al pubblico soltanto nel 2020. La monovolume elettrica poteva accogliere sei persone e prevedeva una disposizione inusuale dei sedili: il conducente avrebbe occupato una posizione centrale, come sulla McLaren F1. L’esemplare non ha mai raggiunto le catene di montaggio.