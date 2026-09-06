Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Maserati Una Maserati con solo 2 euro?

Con un po’ di fortuna, in una lotteria è possibile ottenere premi di grande valore. Quanto avvenuto in Francia, però, è un caso davvero particolare e riguarda da vicino anche il mondo dei motori. Un uomo, infatti, ha speso 2 euro per poter partecipare a una lotteria organizzata dalla Società di San Pio X per contribuire al restauro della Cappella della Visitazione, in rue Sarrail, a Besançon.

Una Maserati low cost

Il gesto è stato fatto, probabilmente, per sostenere il progetto, ma il premio finale potrebbe aver rappresentato un incentivo in più. Con appena 2 euro, l’uomo ha ottenuto una Maserati Ghibli del 2017 che era stata messa a disposizione da un fedele.

Il concorso ha venduto ben 75 mila biglietti, per un ricavato complessivo di circa 150 mila euro. Il contributo sarà utilizzato per completare il restauro della struttura. Il fortunato vincitore potrà, invece, mettersi alla guida di una Ghibli, modello iconico e molto apprezzato, ormai non più in produzione ma sempre di grandissimo valore.

La vettura, in ottimo stato, può contare su poco più di 100 mila chilometri e su una motorizzazione V6 benzina. Con queste caratteristiche, una Ghibli usata può costare intorno ai 40 mila euro, dando uno sguardo ai principali siti di annunci online. Considerando la giocata di appena 2 euro, si tratta di una vincita decisamente significativa.

Un pezzo importante della storia del Tridente

La Maserati Ghibli è stata, negli ultimi anni, una delle vetture più vendute e apprezzate della gamma del Tridente, prima ancora del focus sui SUV, con il Levante e poi il Grecale. La berlina sportiva è stata lanciata nel 2013, come alternativa più economica rispetto all’ammiraglia Quattroporte.

Il modello fu presentato al Salone di Shanghai, con l’obiettivo di sottolineare l’interesse del Tridente verso i mercati asiatici. La produzione è durata per circa 12 anni.

Inizialmente, la berlina è stata realizzata nello stabilimento di Grugliasco, rilevato da Fiat nel 2009 e in precedenza di proprietà della carrozzeria Bertone. Successivamente, con la chiusura del sito, la produzione si è spostata nell’impianto di Mirafiori, fino al 2025.

Per il momento, Maserati non ha realizzato un’erede diretta della Ghibli, modello nato per essere un punto di riferimento del segmento E del mercato, con un focus sulla clientela alla ricerca di una berlina di lusso dal carattere sportivo.

Lunga poco meno di 5 metri, la vettura ha avuto, nel corso della sua carriera, diverse motorizzazioni. La principale è il V6 benzina, proposto in vari step di potenza, a partire da 330 CV e fino ad arrivare a 430 CV.

A livello commerciale, è stata molto richiesta anche la versione diesel, sempre con motore V6. Il pezzo forte dell’offerta, invece, è stato il V8, utilizzato dalla Ghibli Trofeo e in grado di erogare una potenza massima di 580 CV. Staremo a vedere se la Ghibli tornerà a essere un elemento centrale della gamma anche in futuro, con il piano di Stellantis che prevede tante novità per Maserati nel corso dei prossimi anni.