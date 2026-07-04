123RF Porsche per le nozze: lo sposo urta un palo

Sognava di compiere il suo ingresso trionfale in chiesa, tra qualche sguardo incuriosito e il rombo del motore a fare da colonna sonora. Ma il giorno del matrimonio si è trasformato in un momento di imbarazzo per un futuro sposo francese, quando, con una Porsche presa a noleggio, ha centrato un palo pochi istanti prima della cerimonia.

Ingresso da dimenticare

La vicenda è stata raccontata dalla pagina Facebook CamRoute France, che ha pubblicato le immagini dell’incidente. Come facilmente prevedibile, la scena ha iniziato a spopolare sui social, talmente assurda da poter essere inserita in qualche commedia. Mentre la vettura si avvia a bassa velocità verso la chiesa, qualcosa va improvvisamente storto. La Porsche 911 devia e va dritta contro il palo: un epilogo amaro che non ha comunque rovinato il clima di festa. Data l’andatura lenta, il conducente ne è uscito illeso, sebbene lo stesso non si possa dire a proposito del veicolo.

A rendere l’episodio ancora più particolare è il contesto. Se fosse stata la conseguenza di una corsa audace o di una partenza con il piede troppo pesante sull’acceleratore avrebbe destato meno scalpore, invece l’incidente avviene a velocità contenuta, proprio nel tratto finale prima dell’arrivo davanti alla chiesa. Non sembra una questione di velocità, quanto semmai di un errore nella manovra finale, davanti agli invitati. Perché se devi fallire, tanto vale farlo in modo plateale.

Danni alla carrozzeria

In un matrimonio l’ingresso dello sposo dovrebbe restare una formalità elegante, o almeno qualcosa da archiviare senza danni. In questo caso, però, il copione ha regalato un fuori programma inaspettato. Nel giro di pochi secondi, gli invitati hanno visto il bolide tedesco fermarsi contro il palo a pochi metri dalla chiesa, quanto bastava a cancellare l’effetto elegante cercato dallo sposo.

La buona notizia è che nessuno sarebbe rimasto ferito. Lo sposo è uscito dall’abitacolo senza conseguenze fisiche, anche se con una dose di imbarazzo probabilmente più pesante dell’urto. Peggio è andata alla Porsche, che ha riportato danni visibili alla parte anteriore e alla carrozzeria. La vettura doveva essere parte integrante di un clima da grandi occasioni, ma alla fine il ricordo più forte resta l’urto contro il palo.

Ed eccoci al rovescio della medaglia. L’imprudenza con la Porsche, senz’altro non il mezzo più economico da prendere per poche ore, rischia di costare una piccola fortuna. Quanto esattamente non lo si può stabilire, in quanto il prezzo può variare molto in base al modello, alla città, alla durata del servizio e alle condizioni imposte dalla società di noleggio. Resta poi da capire cosa coprisse l’assicurazione del noleggio: dopo un danno alla carrozzeria la fattura può cambiare parecchio.

Proprio per le modalità assurde l’epic fail ha fatto il giro dei social. La gravità dell’incidente viene al secondo posto rispetto al contrasto tra l’idea iniziale e il risultato finale. Lo sposo voleva presentarsi con stile, usando una sportiva capace di attirare l’attenzione nel giorno più importante, e alla fine l’attenzione è arrivata davvero, ma per un motivo molto diverso: si potrà consolare con questo assaggio di fama.