Mauro Icardi, patente sospesa fino al 2099: lui contesta la decisione

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Getty Images Mauro Icardi senza patente fino al 2099: tutta colpa di un filmato

Una patente inutilizzabile fino al 2099, quando Mauro Icardi avrebbe 105 anni. La data indicata nel provvedimento preso in Argentina ha inevitabilmente attirato l’attenzione, ma tutto nasce da pochi secondi pubblicati sui social. Al volante c’è l’ex attaccante dell’Inter, mentre al suo fianco China Suarez si toglie la cintura di sicurezza e si sporge con buona parte del corpo fuori dal finestrino.

Il video arriva fino al ministero dei Trasporti della provincia di Buenos Aires, che decide di approfondire la posizione di Icardi e dagli accertamenti emerge un altro problema: la sua patente argentina risulta scaduta. Scatta così l’inabilitazione preventiva alla guida, accompagnata da quella data decisamente fuori dal comune, il 1° gennaio 2099.

Il video di China Suarez

A far scattare i controlli è stato il filmato condiviso da Eugenia “China” Suarez. L’attrice argentina viaggia sul sedile del passeggero e, mentre l’auto procede, si slaccia la cintura e si sporge dal finestrino, con Icardi che continua invece a guidare.

Dalle verifiche emerge subito un problema per il 33enne: la licenza di guida argentina risulta scaduta. Per ottenerne una nuova dovrà prima superare una valutazione di idoneità. Le autorità provinciali accompagnano il provvedimento con un richiamo piuttosto netto, ricordando che sulla sicurezza stradale non sono previste eccezioni.

La scadenza fissata al 2099 rende il provvedimento particolarmente curioso, ma non necessariamente Icardi dovrà aspettare davvero 73 anni prima di rimettersi al volante. Il punto centrale è l’inabilitazione preventiva e la necessità di superare la valutazione prevista per ottenere un nuovo permesso. Almeno allo stato attuale, non vige dunque un divieto irrevocabile di guidare fino al 2099: quella indicata nel sistema è la scadenza dell’inabilitazione, superabile attraverso l’iter previsto dalle autorità provinciali.

Icardi contesta il provvedimento

La risposta dell’argentino non si è fatta attendere. Icardi sostiene infatti di possedere una patente italiana valida fino al 2029 e contesta apertamente la ricostruzione fornita dalle autorità del suo Paese.

“Volevo sapere come avete fatto a sospendere la patente italiana di cui dispongo fino al 2029”

L’esistenza del documento conseguito nel nostro Paese rappresenta uno dei punti sui quali Icardi basa la contestazione della misura. L’ex centravanti dell’Inter aggiunge che la patente argentina deve essere consegnata quando viene convertita in quella europea e accusa il ministero di aver trasformato pochi secondi di filmato in un caso mediatico. Poi alza ulteriormente i toni, invitando le autorità a occuparsi delle condizioni delle strade argentine anziché concentrarsi sulla sua vicenda.

Cosa succede adesso

Le due versioni rimangono distanti. Da una parte la Provincia di Buenos Aires riferisce di aver trovato una patente scaduta e considera necessario sottoporre Icardi a una nuova valutazione, dall’altra il calciatore rivendica la validità della licenza italiana fino al 2029 e mette in discussione il provvedimento.

Di certo, senza il video pubblicato da China Suarez probabilmente il controllo non sarebbe mai partito. Un gesto compiuto sul sedile del passeggero ha finito per accendere i riflettori sui documenti di chi si trovava al volante, trasformando una breve clip social in una questione di sicurezza stradale destinata a far discutere soprattutto per quel surreale “2099” riportato nel provvedimento.