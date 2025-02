Il nuovo jet privato di Max Verstappen è stato acquistato per una cifra incredibile ed è già entrato in attività: è più grande del modello precedente

Fonte: Getty Images Il nuovo jet di Verstappen è già in azione

In attesa della partenza della stagione 2025 di Formula 1, dove andrà a caccia del quinto titolo mondiale di fila (impresa mancata sia a Vettel che a Hamilton), Max Verstappen si è fatto un regalo davvero esclusivo. Il pilota olandese, infatti, ha appena completato l’acquisto di un nuovo jet privato con una spesa davvero esorbitante ma ampiamente alla portata, considerando i ricavi ottenuti sia per il suo lavoro che dallo sfruttamento dei diritti di immagine e tutte le altre attività collaterali. Il nuovo aereo privato sostituisce il precedente, acquistato nel 2019, ed è più grande e tecnologico oltre ad avere un’autonomia migliore.

Il nuovo jet privato

L’aereo privato appena acquistato da Max Verstappen è un Dassault Falcon 8X. Dando uno sguardo alla pagina Wikipedia di questo modello, si tratta di un jet da quasi 25 metri, con un’apertura alare di oltre 26 metri. Il nuovo acquisto di Verstappen è stato avvistato presso l’aeroporto giapponese di Sapporo, con una particolare livrea nero opaco e arancione, già utilizzata per il jet precedente, e la sigla PH-UTL dove UTL dovrebbe stare per Unleash The Lion (ovvero libera il leone). Tale sigla compare anche sullo yacht Mangusta GranSport 33 che Verstappen ha acquistato con una spesa di circa 21 milioni di euro.

Il nuovo Jet del campione olandese è un modello di classe superiore rispetto al precedente, pagato circa 13-16 milioni di euro nel 2019. Il modello in questione, infatti, può ospitare fino a 16 passeggeri (il precedente si fermava a 12) ed ha un’autonomia superiore, con la possibilità di percorrere con un pieno fino a 12.000 chilometri. In questo modo, l’aereo sarà in grado di percorrere lunghe tratte, come Pechino – New York e Melbourne – Dubai, senza dover fare alcuna sosta.

Da segnalare, inoltre, che, rispetto al modello precedente, il nuovo aereo risulta essere anche molto più efficiente, con un calo dei consumi del 20-30%, in base alla modalità di utilizzo, e, quindi, con un impatto ambientale nettamente ridotto. La maggiore efficienza sarebbe garantita da un design più aerodinamico, studiato nei minimi dettagli per ridurre i consumi e, quindi, abbattere i costi di gestione, permettendo trasferimenti con una spesa ridotta per quanto riguarda i costi del carburante.

Una cifra da capogiro

Verstappen è, attualmente, il pilota più pagato in Formula 1. Nonostante questo, però, la spesa per l’acquisto del nuovo aereo privato (senza considerare tutti i costi di manutenzione) lascia a bocca aperta. Il pilota olandese, infatti, ha speso circa 49 milioni di euro per acquistare e personalizzare il Jet che lo accompagnerà per i prossimi anni in giro per il mondo.

L’aero, molto probabilmente, sarà utilizzato da Verstappen per raggiungere l’Australia il mese prossimo. Il campionato di Formula 1, infatti, inizierà nel week end del 16 marzo con il tradizionale appuntamento australiano che darà il via a una stagione che dovrebbe essere particolarmente intensa con Verstappen che, come detto, punterà a conquistare il suo quinto titolo mondiale di fila. In attesa di iniziare ad affrontare i suoi avversari in pista, il campione del mondo in carica potrà rilassarsi e girare il mondo grazie al suo jet privato appena acquistato.