Una Mazda RX-7 protagonista del film The Fast and The Furious: Tokyo Drif è stata venduta all'asta per una cifra da record: tre volte la stima iniziale

IPA Cifra record per la Mazda RX-7 di Fast and Furious venduta all'asta

La Mazda RX-7 è una delle auto sportive più apprezzate dagli appassionati. In particolare, una delle versioni più particolari del modello è quella realizzata per un film che, negli anni, è diventato un vero e proprio cult, The Fast and The Furious: Tokyo Drift. Questa pellicola, pubblicata nel 2006, ha dato spazio a tanti modelli e ha contribuito a rendere alcune auto delle vetture da collezione, con valutazioni spesso incredibili. In occasione del recente Goodwood Festival of Speed 2025, un esemplare della Mazda utilizzato per le riprese del film è stato venduto all’asta, raggiungendo una cifra incredibile, ben superiore a quella che era stata la valutazione effettuata dagli esperti prima dell’apertura delle offerte. Andiamo a scoprire i dettagli in merito a una delle sorprese più grandi del popolare evento estivo dedicato al mondo dei motori.

Un’asta da capogiro

A occuparsi della vendita all’asta è stata la casa Bonhams|Cars, in collaborazione con l’organizzazione del Goodwood Festival of Speed. La stima iniziale fissava il valore dell’esemplare intorno a 250.000 – 350.000 sterline, con una forbice abbastanza ampia che, però, permetteva di ipotizzare un valore ben al di sotto delle 500.000 sterline. Durante l’asta, però, le offerte di tre aspiranti acquirenti hanno spinto verso l’alto il valore dell’esemplare della Mazda RX-7.

Il risultato è stato sorprendente: alla fine dell’asta, infatti, il modello è stato venduto per una cifra record di 911.000 sterline, circa tre volte il valore stimato per il modello. Al cambio attuale, siamo a circa 1.050.000 euro. L’esemplare venduto all’asta apparteneva a un collezionista britannico dal 2008 ed era conservato in ottime condizioni.

A ufficializzare la vendita record è stata l’organizzazione del Goodwood Festival of Speed che, in un post congiunto con Bonhams|Cars su Instagram, ha comunicato la cifra finale di vendita della RX-7 protagonista di Tokyo Drift. L’acquirente, come spesso accade in questi casi, non è noto ma è facile ipotizzare che, oltre a essere un collezionista di auto sportive, si tratta, molto probabilmente, di un fan della serie Fast and Furious e, in particolare, del popolare film del 2006.

Un modello iconico

La Mazda venduta all’asta è una Mazda RX-7 FD Veilside Fortune Coupé (con numero di telaio FD3S111461). Si tratta di uno dei due esemplari “sopravvissuti” alle riprese del film, uno dei più apprezzati della serie Fast and Furious. Gli Universal Studios hanno commissionato la realizzazione del modello a Veilside Co Ltd. La base di partenza è un esemplare del 1992, con motore turbocompresso a doppio rotore. La potenza è di circa 280 CV mentre il peso è di poco più di 1.050 chilogrammi. Il modello venduto all’asta è stato utilizzato, si legge sul sito di Bonhams, principalmente per “scene acrobatiche e statiche” mentre non è stato utilizzato per sequenze di drifiting. La vettura può contare su una lunga serie di personalizzazioni, commissionate proprio in occasione del film. Complessivamente, l’esemplare ha percorso 107.000 chilometri ma solo 8.000 chilometri dopo il completamento delle modifiche.